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У КМВА розповіли про наслідки ракетної атаки в чотирьох районах Києва

21 вересня 2023 07:00
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У КМВА розповіли про наслідки ракетної атаки в чотирьох районах Києва
Наслідки ранкової ракетної атаки на Київ. Фото: КМВА
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні зранку, 21 вересня, Київ зазнав ракетного обстрілу. Внаслідок російської атаки є пошкодження в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Святошинському районах столиці. Відповідні служби працюють на місці.

Про це повідомили в КМВА.

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Деталі ранкової ракетної атаки на Київ

Зазначається, що є падіння уламків від збитих ППО ракет в Голосіївському та Дарницькому районах Києва. За попередньою інформацією, в Шевченківському районі є пошкодження газової труби. Усі екстрені служби слідують на місця.

Мер Києва Віталій Кличко своєю чергою повідомив, що вогнеборці гасять пожежу в Дарницькому районі. Також є 7 постраждалих.

"У Дарницькому районі медики госпіталізували 18-річну дівчину та 9-річну дитину (дівчинку). З будинку поруч з інфраструктурним обʼєктом, куди впали уламки", — йдеться в повідомленні.

Наслідки ранкової ракетної атаки на Київ. Фото: КМВА
Наслідки ранкової ракетної атаки на Київ. Фото: КМВА

Також пізніше мер Києва повідомив про госпіталізацію ще однієї людини. Чотирьом лікарі надали допомогу на місці.

У КМДА уточнили, що там палає СТО, загорілися дві автівки. Постраждала багатоверхівка поруч — вибиті вікна.

Наслідки ранкової ракетної атаки на Київ. Фото: КМВА

"Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає", — додали в адміністрації.

Наслідки ранкової ракетної атаки на Київ. Фото: КМВА

У Святошинському районі, де раніше повідомлялося про перебої з електрикою, енергетики відновили електропостачання.

Нагадаємо, що потужні вибухи могли чути жителі Києва сьогодні зранку, 21 вересня. Загроза повторних ударів залишалася вкрай високою довгий проміжок часу.

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