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В КМВА рассказали о жертвах в результате ночной атаки россиян

30 августа 2023 07:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В КМВА рассказали о жертвах в результате ночной атаки россиян
Спасатели тушат пожар из-за обстрела Киева 30 августа. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на среду, 30 августа, россияне снова нанесли массированный удар по Киеву с разного типа вооружения. В результате атаки погибли два человека, также есть раненые.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Как сообщалось ранее, в ночь на 30 августа враг нанес удар по столице Украины. Силам ПВО удалось уничтожить ракеты, однако от падения обломков в разных районах Киева погибли два человека. Еще три получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим уже была оказана вся необходимая медицинская помощь, они госпитализированы в больницу.

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В КМВА рассказали, что погибшие — это два охранника предприятия, куда попали обломки. Совсем молодые ребята — 26 и 36 лет.

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Ночная ракетная атака на Киев и Украину 30 августа

Ракетная атака России на Украину сегодня ночью, 30 августа, длилась долго. Мощные взрывы были слышны в Киеве, враг обстреливал регион.

Также мы писали, что враг в ночь на среду, 30 августа, добрался и до украинской столицы. Да, вблизи Киева было очень громко, раздавались взрывы — работала ПВО.

  • Последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС
  • Последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС
  • Последствия обстрелов Киева. Фото: ГСЧС
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После обстрела беспилотниками сегодня ночью, 30 августа, оккупанты прибегли к применению ракет. Таким образом, воздушная тревога захватила почти все области в холодные объятия, была опасность ракетных обстрелов.

Напомним, 29 оккупанты обстреляли больницу в Черниговской области.

Также 29 августа в результате артиллерийских обстрелов города Купянск Харьковской области погиб гражданский мужчина 45 лет. Повреждены здания мясокомбината, где погибший работал охранником.

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