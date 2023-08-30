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У КМВА розповіли про жертв внаслідок нічної атаки росіян

30 серпня 2023 07:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У КМВА розповіли про жертв внаслідок нічної атаки росіян
Рятувальники гасять пожежу через обстріл Києва 30 серпня. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У ніч проти середи, 30 серпня, росіяни знову здійснили масований удар по Києву з різного типу озброєння. Внаслідок атаки загинули двоє людей, також є поранені.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації

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Як повідомлялося раніше, у ніч проти 30 серпня ворог завдав удару по столиці України. Силам ППО вдалося знищити ракети, однак від падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим вже надали усю необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікарні. 

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У КМВА розповіли, що загиблі — це два охоронці підприємства, куди потрапили уламки. Зовсім молоді хлопці — 26 та 36 років.

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Нічна ракетна атака на Київ та Україну 30 серпня

Ракетна атака Росії на Україну сьогодні вночі, 30 серпня, тривала довго. Потужні вибухи було чути в Києві, ворог обстрілював регіон.

Також ми писали, що ворог в ніч проти середи, 30 серпня, дістався й української столиці. Так, поблизу Києва було дуже гучно,  лунали вибухи  — працювала ППО.

  • Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
  • Наслідки обстрілу Києва. Фото: ДСНС
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Після обстрілу безпілотниками сьогодні вночі, 30 серпня, окупанти вдалися до застосування ракет. Таким чином повітряна тривога захопила майже всі області в холодні обійми, була небезпека ракетного обстрілу.

Нагадаємо, 29 окупанти обстріляли лікарню у Чернігівській області. 

Також 29 серпня внаслідок артилерійського обстрілу міста Куп'янськ на Харківщині загинув цивільний чоловік 45 років. Пошкоджено будівлі м’ясокомбінату, де загиблий працював охоронцем. 

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