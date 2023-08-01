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В КМВА рассказали, сколько раз Россия атаковала Киев в июле

1 августа 2023 11:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В КМВА рассказали, сколько раз Россия атаковала Киев в июле
Ракетные обстрелы Киева 10 октября 2023 года. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В июле Россия атаковала Киев 16 БпЛА типа Shahed. По сравнению с адским маем эта цифра кажется ничтожной, однако количество не уменьшилось.

Об этом сообщает КГВА.

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В КГВА сообщили, что все враждебные цели Силам украинского ПВО удалось сбить.

"В июле враг атаковал Киев 16 БпЛА типа Shahed. По сравнению с адским маем эта цифра кажется мизерной. Никакого "Кинжала", крылатой или баллистической ракеты. А на самом деле они были. И количество их не уменьшилось. Кривой Рог, Одесса, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье, Житомирщина, Хмельнитчина... Они приняли на себя удар всего решительного вооружения, поэтому прошу киевлян не радоваться июльской статистике по Киеву. Ракет у врага еще хватает. И он атакует Украину каждый день. И каждый день удары могут направиться Киев! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и близких! И верьте в нашу Победу!" — сказал начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, ранее мы писали, что Министерство обороны подписало договор с турецкой компанией BAYKAR MAKINA. Согласно ему в Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотников.

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