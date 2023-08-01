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У КМВА розповіли, скільки разів Росія атакувала Київ у липні

1 серпня 2023 11:49
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У КМВА розповіли, скільки разів Росія атакувала Київ у липні
Ракетний обстріл Києва 10 жовтня 2023 року. Фото: соцмережі
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У липні Росія атакувала Київ 16 БпЛА типу Shahed. У порівнянні з пекельним травнем ця цифра здається мізерною, однак кількість не зменшилась.

Про це повідомляє КМВА.

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Що відомо

У КМВА повідомили, що всі ворожі цілі Силам української ППО вдалось збити.

"У липні ворог атакував Київ 16-ма БпЛА типу Shahed. У порівнянні з пекельним травнем ця цифра здається мізерною. Жодного "Кинджалу", крилатої чи балістичної ракети. А насправді вони були. І кількість їхня не зменшилася. Кривий Ріг, Одеса, Харків, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Житомирщина, Хмельниччина… Вони прийняли на себе удар всього рашиського озброєння. Тож прошу киян не радіти липневій статистиці по Києву. Ракет у ворога ще вистачає. І він атакує Україну щодня. І щодня удари можуть спрямуватися на Київ! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і близьких! І вірте в нашу Перемогу!" —  начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Міністерство оборони України підписало договір з турецькою компанією BAYKAR MAKINA. Згідно з ним в Україні з’явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування безпілотників

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