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В КГВА рассказали, сколько силы ПВО сбили ракет над Киевом

13 декабря 2023 05:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В КГВА рассказали, сколько силы ПВО сбили ракет над Киевом
Ликвидация последствий обстрелов в Киеве. Фото: в.и.о. главы Дарницкой районной администрации в Киеве Николай Калашник
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате ночной атаки на Киев в ночь на 13 декабря силы ПВО работали по вражеским ракетам. Из-за падения обломков пострадали три района города – Дарницкий, Деснянский и Днепровский.

Об этом сообщает КГВА.

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«Второй за последние два дня удар высокоскоростными ракетами по Киеву. Предварительно, как и 11 декабря, враг применил баллистическое вооружение. Приблизительно в три часа ночи р**исты осуществили пуски ракет, скорее всего, с северо-восточного направления", — говорится в сообщении.

Ликвидация последствий обстрелов в Киеве. Фото: в.и.о. главы Дарницкой районной администрации в Киеве Николай Калашник
Ликвидация последствий обстрелов в Киеве. Фото: в.и.о. главы Дарницкой районной администрации в Киеве Николай Калашник

Отмечается, что силы ПВО сбили все вражеские цели над столицей, однако обломки приземлились в трех районах на левом берегу города.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ликвидация последствий обстрелов в Киеве. Фото: в.и.о. главы Дарницкой районной администрации в Киеве Николай Калашник
Ликвидация последствий обстрелов в Киеве. Фото: в.и.о. главы Дарницкой районной администрации в Киеве Николай Калашник

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко подытожил количество пострадавших в результате ракетных обстрелов Киева ночью, 13 декабря. По его словам, уже известно о 25 травмированных, все из Днепровского района.

Также мы писали, что в результате ракетной атаки на Киев ночью, 13 декабря, есть возгорание и повреждение жилых домов в Днепровском районе. Из-за падения обломков ракет загорелись авто и поврежден фасад одного из домов.

Добавим, что в Киеве около 03:00 гремели громкие взрывы. Звуки раздались до объявления воздушной тревоги.

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