У КМВА розповіли, скільки сили ППО збили ракет над Києвом
Внаслідок нічної атаки на Київ в ніч проти 13 грудня сили ППО працювали по ворожих ракетах. Через падіння уламків постраждали три райони міста — Дарницький, Деснянський та Дніпровський.
Про це повідомляє КМВА.
Скільки ракет збили над Києвом
"Другий за останні два дні удар високошвидкісними ракетами по Києву. Попередньо, як і 11 грудня, ворог застосував балістичне озброєння. Приблизно о третій годині ночі р**исти здійснили пуски ракет, найімовірніше, із північно-східного напрямку", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сили ППО збили всі ворожі цілі над столицею, однак уламки приземлились в трьох районах на лівому березі міста.
Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко підсумував кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Києва вночі, 13 грудня. За його словами, вже відомо про 25 травмованих, всі з Дніпровського району.
Також ми писали, що внаслідок ракетної атаки на Київ вночі, 13 грудня, є загоряння та пошкодження житлових будинків у Дніпровському районі. Через падіння уламків ракет загорілися авто та пошкоджено фасад одного з будинків.
Додамо, що в Києві близько 03:00 гриміли гучні вибухи. Звуки пролунали до оголошення повітряної тривоги.
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