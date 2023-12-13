У КМВА розповіли, скільки сили ППО збили ракет над Києвом

Ліквідація наслідків обстрілу в Києві. Фото: т.в.о. голови Дарницької районної адміністрації в Києві Микола Калашник

Внаслідок нічної атаки на Київ в ніч проти 13 грудня сили ППО працювали по ворожих ракетах. Через падіння уламків постраждали три райони міста — Дарницький, Деснянський та Дніпровський.

Про це повідомляє КМВА.

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"Другий за останні два дні удар високошвидкісними ракетами по Києву. Попередньо, як і 11 грудня, ворог застосував балістичне озброєння. Приблизно о третій годині ночі р**исти здійснили пуски ракет, найімовірніше, із північно-східного напрямку", — йдеться в повідомленні.

Ліквідація наслідків обстрілу в Києві. Фото: т.в.о. голови Дарницької районної адміністрації в Києві Микола Калашник

Зазначається, що сили ППО збили всі ворожі цілі над столицею, однак уламки приземлились в трьох районах на лівому березі міста.

Наразі інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Ліквідація наслідків обстрілу в Києві. Фото: т.в.о. голови Дарницької районної адміністрації в Києві Микола Калашник

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко підсумував кількість постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Києва вночі, 13 грудня. За його словами, вже відомо про 25 травмованих, всі з Дніпровського району.

Також ми писали, що внаслідок ракетної атаки на Київ вночі, 13 грудня, є загоряння та пошкодження житлових будинків у Дніпровському районі. Через падіння уламків ракет загорілися авто та пошкоджено фасад одного з будинків.

Додамо, що в Києві близько 03:00 гриміли гучні вибухи. Звуки пролунали до оголошення повітряної тривоги.