В КГВА рассказали, сколько удалось сбить вражеских "шахедов"

Украинские военные сбивают вражеские цели. Фото: twitter.com/DefenceU

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что в результате российской ночной атаки на Киев в воскресенье, 11 февраля, предварительно удалось уничтожить все БпЛА типа "Shahed" врага. Российские захватчики запускали цели из района Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму.

Об этом Сергей Попко написал в Telegram.

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Попко отметил, что в столице вражеские беспилотники заходили с запада. Воздушная тревога в Киеве продолжалась около двух часов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все БпЛА "Shahed" противника, направлявшиеся на Киев, были поражены еще на подступах к городу! (Точное количество вражеских беспилотников обнародуют Воздушные Силы). По предварительным данным оперативного возведения — в столице без жертв и разрушений", — рассказал глава КГВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы КГВА Сергея Попко

Напомним, что в ночь на 11 февраля российские оккупанты пытались ударить по столице. Так, в Киевской области около 02:50 были слышны взрывы. Тогда же в Киевской ОВА сообщили, что это последствия работы сил ПВО.

Также мы сообщали, что взрывы раздавались и на подступах к Киеву ночью 11 февраля, что тоже было результатом работы ПВО.