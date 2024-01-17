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В КГВА жителей столицы предупредили об опасных погодных явлениях завтра

17 января 2024 18:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Прогноз погоды в Киеве 18 января
Снежная погода в столице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Погода в Киеве в четверг, 18 января, будет облачной. Ожидаются сильные осадки в виде снега и дождя, а на дорогах гололед. Температура воздуха ночью снизится до -8 ºC.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Погода в Киеве 18 января

Завтра в Киеве будут опасные метеорологические явления. В столице будут сложные погодные условия и І уровень опасности.

В течение дня погода в городе будет облачной, ночью ожидается снег, а днем осадки в виде дождя.

"Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы ветра 15-20 м/с", — указали в КГВА.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью -8...-6 °C;
  • днем +3...+5 °C.

В КГВА водителей предупредили об опасности, завтра на дорогах ожидается гололедица.

Скриншот сообщения КМВА
Скриншот поста КГВА

Напомним, в некоторых областях Украины ожидается умеренный снег 18 января. Порывы ветра составят 15-20 м/с, а на дорогах местами возможен гололед.

Добавим, в Украине ожидается морозная погода 18 января. В некоторых регионах столбики термометров опустятся до -14 °C. Днем будет идти снег, а местами прогнозируют дождь.

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