Прогноз погоди в Києві 18 січня

Сніжна погода в столиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Погода в Києві, у четвер, 18 січня буде хмарною. Очікуються сильні опади у вигляді снігу та дощу, а на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі знизиться до - 8 ºC.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Завтра у Києві передбачаються небезпечні метеорологічні явища. У столиці будуть складні погодні умови та I рівень небезпечності.

Впродовж дня погода в місті буде хмарною, вночі очікується сніг, а вдень опади у вигляді дощу.

"Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру 15-20 м/с", — вказали в КМВА.

Температура повітря у Києві:

вночі від - 8 до - 6 °C;

вдень від +3 до +5 °C.

У КМВА водіїв попередили про небезпеку завтра, на дорогах очікується ожеледиця.

Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, в деяких областях України очікується помірний сніг, 18 січня. Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, а на дорогах подекуди можлива ожеледь.

Додамо, в Україні очікується морозна погода 18 січня. У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -14 °C. Також вдень йтиме сніг, а місцями прогнозують дощ.