Прогноз погоди в Києві 18 січня

У КМВА жителів столиці попередили про небезпечні погодні явища завтра
Погода в Києві, у четвер, 18 січня буде хмарною. Очікуються сильні опади у вигляді снігу та дощу, а на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі знизиться до - 8 ºC.
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Погода у Києві 18 січня
Завтра у Києві передбачаються небезпечні метеорологічні явища. У столиці будуть складні погодні умови та I рівень небезпечності.
Впродовж дня погода в місті буде хмарною, вночі очікується сніг, а вдень опади у вигляді дощу.
"Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру 15-20 м/с", — вказали в КМВА.
Температура повітря у Києві:
- вночі від - 8 до - 6 °C;
- вдень від +3 до +5 °C.
У КМВА водіїв попередили про небезпеку завтра, на дорогах очікується ожеледиця.
Нагадаємо, в деяких областях України очікується помірний сніг, 18 січня. Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, а на дорогах подекуди можлива ожеледь.
Додамо, в Україні очікується морозна погода 18 січня. У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -14 °C. Також вдень йтиме сніг, а місцями прогнозують дощ.
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