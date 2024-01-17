Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У КМВА жителів столиці попередили про небезпечні погодні явища завтра arrow

У КМВА жителів столиці попередили про небезпечні погодні явища завтра

17 січня 2024 18:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Прогноз погоди в Києві 18 січня
Сніжна погода в столиці. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Погода в Києві, у четвер, 18 січня буде хмарною. Очікуються сильні опади у вигляді снігу та дощу, а на дорогах ожеледиця. Температура повітря вночі знизиться до - 8 ºC.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Читайте також:

Погода у Києві 18 січня

Завтра у Києві передбачаються небезпечні метеорологічні явища. У столиці будуть складні погодні умови та I рівень небезпечності.

Впродовж дня погода в місті буде хмарною, вночі очікується сніг, а вдень опади у вигляді дощу.

"Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви вітру 15-20 м/с", — вказали в КМВА.

Температура повітря у Києві:

  • вночі від - 8 до - 6 °C;
  • вдень від +3 до +5 °C.

У КМВА водіїв попередили про небезпеку завтра, на дорогах очікується ожеледиця.

Скриншот допису КМВА
Скриншот допису КМВА

Нагадаємо, в деяких областях України очікується помірний сніг, 18 січня. Пориви вітру сягнуть 15-20 м/с, а на дорогах подекуди можлива ожеледь.

Додамо, в Україні очікується морозна погода 18 січня. У деяких регіонах стовпчики термометрів опустяться до -14 °C. Також вдень йтиме сніг, а місцями прогнозують дощ.

погода
Київ
сніг
дощ
прогноз погоди
опади
температура повітря
січень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі