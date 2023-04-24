У КГВА сделали обнадеживающее заявление о наводнении в столице
Вода в Киеве начала отступать, падение уровня за последние сутки стало самым большим с начала половодья. Но возможна вторая волна наводнения в начале мая.
Об этом сообщила на своем Telegram-канале Киевская городская военная администрация.
Наводнение отступает
По информации КМВА, по состоянию на 10.00 24 апреля уровень воды в Днепре возле столичного моста Метро составляет 9 283 см.
Это на 20 сантиметров меньше показателя 23 апреля — и это самое большое суточное падение воды с начала половодья.
"Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", — заверил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Возможна вторая волна
Впрочем, отметили в КМВА, сейчас рановато говорить о завершении периода наводнения.
"Синоптики предупреждают, что в результате возможных значительных осадков, возможна вторая волна паводка в конце апреля или начале мая", — говорится в сообщении руководителя столичной администрации.
Впрочем, прогнозируемый максимум не угрожает промышленным объектам и жилым массивам Киева.
Напомним, что в ГСЧС 22 апреля заявили — некоторые области по-прежнему под водой, но ситуация стабилизируется.