У КГВА сделали обнадеживающее заявление о наводнении в столице

Наводнение в Киеве. Фото: Новости.

Вода в Киеве начала отступать, падение уровня за последние сутки стало самым большим с начала половодья. Но возможна вторая волна наводнения в начале мая.

Об этом сообщила на своем Telegram-канале Киевская городская военная администрация.

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Наводнение отступает

По информации КМВА, по состоянию на 10.00 24 апреля уровень воды в Днепре возле столичного моста Метро составляет 9 283 см.

Это на 20 сантиметров меньше показателя 23 апреля — и это самое большое суточное падение воды с начала половодья.

"Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", — заверил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Возможна вторая волна

Впрочем, отметили в КМВА, сейчас рановато говорить о завершении периода наводнения.

"Синоптики предупреждают, что в результате возможных значительных осадков, возможна вторая волна паводка в конце апреля или начале мая", — говорится в сообщении руководителя столичной администрации.

Впрочем, прогнозируемый максимум не угрожает промышленным объектам и жилым массивам Киева.

Напомним, что в ГСЧС 22 апреля заявили — некоторые области по-прежнему под водой, но ситуация стабилизируется.