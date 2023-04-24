У КМВА зробили обнадійливу заяву про повінь у столиці

Повінь у Києві. Фото: Новини.LIVE

Вода у Києві почала відступати, падіння рівня за останню добу стало найбільшим з початку водопілля. Але можлива друга хвиля повені на початку травня.

Про це повідомила на своєму Telegram-каналі Київська міська військова адміністрація.

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Повінь відступає

За інформацією КМВА, станом на 10:00 24 квітня рівень води у Дніпрі біля столичного мосту Метро становить 9 283 см.

Це на 20 сантиметрів менше показника 23 квітня — і це найбільше добове падіння води з початку водопілля.

"Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", — запевнив очільник Київської міської військовій адміністрації Сергій Попко.

Можлива друга хвиля

Втім, зазначили у КМВА, зараз ще ранувато говорити про завершення періоду повені.

"Синоптики попереджають, що внаслідок ймовірних значних опадів, можлива друга хвилю паводку наприкінці квітня чи початку травня", — йдеться у повідомленні керівника столичної адміністрації.

Втім, прогнозований максимум не загрожує промисловим об’єктам і житловим масивам Києва.

Нагадаємо, що у ДСНС 22 квітня заявили — деякі області, як і раніше, під водою, але ситуація стабілізується.