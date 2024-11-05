В КНУ запретили работникам пользоваться Telegram

Киевский Национальный университет. Фото: КНУ

В Киевском национальном университете имени Шевченко запретили пользоваться мессенджером Telegram в служебных целях. Соответствующий приказ дал ректор высшего образования.

Об этом сообщил "Инсайдер".

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Ректор КНУ им. Т.Г. Шевченко приказал удалить приложение Telegram со всех рабочих компьютеров и запретил пользоваться им работникам для коммуникации по рабочим вопросам на служебных устройствах.

Приказ КНУ, Фото: Инсайдер

Приказ ректора КНУ. Фото: Инсайдер

"В КНУ им. Шевченко заблокировали доступ к Telegram: пишут, что распоряжения о блокировке начали выполнять во многих вузах страны", — сообщает "Инсайдер".

В приказе ректора объяснили, что подобные меры направлены на усиление информационной безопасности. В настоящее время администрация КНУ не комментировала официально такую информацию, однако в соцсетях студенты утверждают, что такая инициатива активно распространяется и в других ЗВО.

Интересно, что Министерство образования и науки Украины рекомендовало высшим образованиям запретить переписываться и передавать информацию о работе университета через Telegram, устанавливать приложение мессенджера на любых устройствах, которые присоединены непосредственно к работе, а также прекратить работу университетских аккаунтов в Telegram (каналы, боты ) и убрать ссылки на них с официальных ресурсов университета.

Эти ограничения будут касаться исключительно учебного процесса, в то время как для личных целей студентам не запрещается использовать Telegram.

Отметим, что в начале октября депутаты в Верховной Раде ограничили работу Telegram на служебных устройствах.

Напомним, недавно глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк объясняла при каких условиях в Украине могут заблокировать Telegram.

Также в Минобороны предупреждали о новых мошеннических схемах по Резерв+ и предупредили о фейковых ботах в Telegram.