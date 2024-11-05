В КНУ заборонили працівникам користуватися Telegram

Київський національний університет. Фото: КНУ

В Київському національному університеті імені Шевченка заборонили користуватися месенджером Telegram у службових цілях. Відповідний наказ видав ректор закладу вищої освіти.

Про це повідомив "Инсайдер".

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Ректор КНУ ім. Т.Г. Шевченка наказав видалити застосунок Telegram з усіх робочих комп'ютерів та заборонив користуватися ним працівникам для комунікації з робочих питань на службових пристроях.

Наказ КНУ, Фото: Инсайдер

Наказ ректора КНУ. Фото: Инсайдер

"У КНУ ім. Шевченка заблокували доступ до Telegram: пишуть, що розпорядження про блокування почали виконувати у багатьох вишах країни", — повідомляє "Инсайдер".

У наказі ректора пояснили, що такі заходи спрямовані на посилення інформаційної безпеки. Наразі адміністрація КНУ не коментувала офіційно таку інформацію, проте, у соцмережах студенти стверджують, що така ініціатива активно поширюється й у інших ЗВО.

Цікаво, що Міністерство освіти і науки України рекомендувало закладам вищої освіти заборонити листуватися та передавати інформацію про роботу університету через Telegram, встановлювати застосунок месенджера на будь-яких пристроях, які долучені безпосередньо до роботи, а також припинити роботу університетських акаунтів у Telegram (канали, боти) та прибрати посилання на них з офіційних ресурсів університету.

Ці обмеження стосуватимуться виключно навчального процесу, тоді як для особистих цілей студентам не забороняють користуватися Telegram.

Зазначимо, що на початку жовтня депутатам у Верховній Раді обмежили роботу Telegram на службових пристроях.

Нагадаємо, нещодавно голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк пояснювала, за яких умов в Україні можуть заблокувати Telegram.

Також у Міноборони попереджали про нові шахрайські схеми щодо Резерв+ та попередили про фейкових ботів у Telegram.