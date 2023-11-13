Как столичная власть наживается на ремонтах школ — в коммунпредприятии Кличко снова скандал

Ремонт школы. Иллюстративное фото: Запорожская ОГА

В Киеве сообщили о подозрении начальнику отдела технического надзора КП "Спецжилфонд", который провел ремонт школы с убытком более чем в 350 тыс. грн. Стоимость ремонтных работ была завышена без причин.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Что известно о деле

По данным следователей, в 2019 году КП "Спецжилфонд" и подрядная организация заключили договор подряда, чтобы выполнить капитальный ремонт здания школы, расположенного на улице Милославской в Деснянском районе столицы.

Чиновника "Спецжилфонда" разоблачили на преступной деятельности. Фото: Киевская городская прокуратура

"Следствием установлено, что указанные работы в полном объеме не выполнены, а стоимость строительных работ безосновательно завышена. Согласно заключению строительно-технической экспертизы столичной общине нанесен ущерб в размере более 350 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Уголовное правонарушение открыли прокуроры вместе со следователями СВ Шевченковского УП ГУНП в Киеве.

Что известно о деле директора КП "Спецжилфонд"

Как известно, 5 октября 2023 года Киевская городская прокуратура направила обвинительный акт в отношении директора КП "Спецжилфонд" Владимира Шария. Он обвиняется в служебной халатности, которая привела к убыткам в 21 миллион гривен.

"Согласно материалам следствия, между КП "Спецжилфонд" и частным предприятием был заключен договор подряда по строительству жилого дома на пересечении ул. Милютенко-Шолом-Алейхема в Деснянском районе", — говорилось в сообщении.

Однако когда подрядчик получил предварительную оплату, он выполнил лишь частично строительные работы, которые были утверждены договором, а неиспользованные деньги заказчику не вернул.

"В дальнейшем на основании дополнительного соглашения стороны договорились о расторжении договора. Установлено, что на момент расторжения договора просроченная задолженность подрядчика перед КП "Спецжилфонд" по полученной предварительной оплате составляла более 21 млн грн", — добавили в сообщении.

Напомним, еще в 2021 году в Киеве правоохранители пришли с обысками в коммунальное предприятие "Спецжилфонд". Предприятие тогда подозревали в хищении бюджетных средств.