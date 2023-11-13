Як столична влада наживається на ремонтах шкіл — в комунпідприємстві Кличка знову скандал

Ремонт школи. Ілюстративне фото: Запорізька ОДА

У Києві повідомили про підозру начальнику відділу технічного нагляду КП "Спецжитлофонд", який провів ремонт школи зі збитками у понад 350 тис. грн. Зазначається, що вартість ремонтних робіт була завищена без причин.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

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Що відомо про справу

За даними слідчих, у 2019 році КП "Спецжитлофонд" та підрядна організація уклали договір підряду, аби виконати капітальний ремонт будівлі школи, яка розташована на вулиці Милославській у Деснянському районі столиці.

Посадовця "Спецжитлофонд" викрили на злочинній діяльності. Фото: Київська міська прокуратура

"Слідством встановлено, що вказані роботи у повному обсязі не виконано, а вартість будівельних робіт безпідставно завищена. Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи столичній громаді завдано шкоди у розмірі понад 350 тисяч гривень", — йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування триває. Кримінальне правопорушення відкрили прокурори разом зі слідчими СВ Шевченківського УП ГУНП у Києві.

Що відомо про справу директора КП "Спецжитлофонд"

Як відомо, 5 жовтня 2023 року Київська міська прокуратура направила обвинувальний акт стосовно директора КП "Спецжитлофонд" Володимира Шарія. Він звинувачується у службовій недбалості, яка призвела до збитків у 21 мільйон гривень.

"Згідно з матеріалами слідства, між КП "Спецжитлофонд" та приватним підприємством був укладений договір підряду щодо будівництва житлового будинку на перетині вул. Мілютенко-Шолом-Алейхема у Деснянському районі", — йшлося у повідомленні.

Проте коли підрядник отримав попередню оплату, він виконав лише частково будівельні роботи, які були затверджені договором, а невикористані гроші замовнику не повернув.

"У подальшому на підставі додаткової угоди сторони домовилися про розірвання договору. Встановлено, що на момент розірвання договору прострочена заборгованість підрядника перед КП "Спецжитлофонд" по отриманій попередній оплаті становила понад 21 млн грн", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, ще у 2021 році у Києві правоохоронці прийшли з обшуками до комунального підприємства "Спецжитлофонд". Підприємство тоді підозрювали у розкраданні бюджетних коштів.