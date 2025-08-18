Смерть ребенка от анестезии в Киеве - что известно

Правоохранители в больнице. Фото: Нацполиция

В Киеве начато расследование смерти 10-летнего ребенка после введения анестезии в детской больнице. Девочка находилась в больнице из-за перелома предплечья.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Детали смерти ребенка

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту смерти 10-летнего ребенка, который умер в одной из детских больниц Киева во время введения анестезии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка находилась в больнице из-за перелома предплечья, сопровождавшегося наличием металлических фиксаторов. Во время снятия гипсовой повязки ребенку начали вводить анестезию. По словам матери, на фоне введения препарата анестезии у ребенка развилось резкое возбуждение, посинела кожа и упало давление.

Девочку пытались реанимировать почти три часа, однако спасти ее не удалось.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия).

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

