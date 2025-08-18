Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В больнице Киева после анестезии скончалась 10-летняя девочка

В больнице Киева после анестезии скончалась 10-летняя девочка

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 12:30
Смерть ребенка от анестезии в Киеве - что известно
Правоохранители в больнице. Фото: Нацполиция

В Киеве начато расследование смерти 10-летнего ребенка после введения анестезии в детской больнице. Девочка находилась в больнице из-за перелома предплечья.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Реклама
Читайте также:

Детали смерти ребенка

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киева начато досудебное расследование по факту смерти 10-летнего ребенка, который умер в одной из детских больниц Киева во время введения анестезии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка находилась в больнице из-за перелома предплечья, сопровождавшегося наличием металлических фиксаторов. Во время снятия гипсовой повязки ребенку начали вводить анестезию. По словам матери, на фоне введения препарата анестезии у ребенка развилось резкое возбуждение, посинела кожа и упало давление.

Девочку пытались реанимировать почти три часа, однако спасти ее не удалось.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее тяжкие последствия).

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, ранее мы писали, что в Коломые погиб машинист из-за бригадира "Укрзализныци". Суд уже назначил ему наказание.

Кроме того, сообщалось, что в июле 2025 года количество погибших и раненых гражданских в результате войны в Украине достигло самого высокого показателя с мая 2022 года.

Киев смерть прокуратура ребенок больница
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации