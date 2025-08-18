Відео
Головна Київ У лікарні Києва після анестезії померла 10-річна дівчинка

У лікарні Києва після анестезії померла 10-річна дівчинка

Дата публікації: 18 серпня 2025 12:30
Смерть дитини від анестезії у Києві - що відомо
Правоохоронці в лікарні. Фото: Нацполіція

У Києві розпочато розслідування смерті 10-річної дитини після введення анестезії в дитячій лікарні. Дівчинка перебувала в лікарні через перелом передпліччя.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Деталі смерті дитини

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом смерті 10-річної дитини, яка померла в одній з дитячих лікарень Києва під час введення анестезії", —  йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дівчинка перебувала в лікарні через перелом передпліччя, що супроводжувався наявністю металевих фіксаторів. Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію. Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск. 

Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, однак врятувати її не вдалося. 

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки).

Призначено судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Коломиї загинув машиніст через бригадира "Укрзалізниці". Суд вже призначив йому покарання.

Крім того, повідомлялося, що у липні 2025 року кількість загиблих та поранених цивільних внаслідок війни в Україні сягнула найвищого показника з травня 2022 року. 

Автор:
Іванна Чайка
