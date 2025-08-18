Смерть дитини від анестезії у Києві - що відомо

У лікарні Києва після анестезії померла 10-річна дівчинка
У Києві розпочато розслідування смерті 10-річної дитини після введення анестезії в дитячій лікарні. Дівчинка перебувала в лікарні через перелом передпліччя.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
Деталі смерті дитини
"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом смерті 10-річної дитини, яка померла в одній з дитячих лікарень Києва під час введення анестезії", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дівчинка перебувала в лікарні через перелом передпліччя, що супроводжувався наявністю металевих фіксаторів. Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію. Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск.
Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, однак врятувати її не вдалося.
Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки).
Призначено судово-медичну експертизу.
