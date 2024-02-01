В феврале под Киевом будет громко — местных предупреждают о взрывах

Украинские военные во время учений. Фото: пресс-служба Офиса президента

Под Киевом в начале февраля пройдут военные учения. Жители столицы и области предупреждают, что может быть громко днем и ночью.

Об этом сообщили в КГГА.

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Военные учения под Киевом

Отмечается, что в течение 1-3 февраля обучение будет проходить в Бучанском районе. Местных, учитывая возможные громкие звуки, просят сохранять спокойствие.

"С 1 по 3 февраля на северо-западных окрестностях Киева пройдут военные учения... По плану они будут продолжаться и днем, и ночью. Поэтому в эти дни, в любое время могут звучать громкие звуки", — говорится в сообщении.

Кроме того, их призвали не игнорировать объявление опасности и находиться в укрытиях.

Напомним, Великобритания проводит Interflex по обучению украинских военных. К инициативе решила присоединиться Эстония.

Тем временем Североатлантический Альянс проведет военные учения Steadfast Defender 2024. Они станут самыми большими за последние десятки лет.