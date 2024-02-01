В феврале под Киевом будет громко — местных предупреждают о взрывах
Под Киевом в начале февраля пройдут военные учения. Жители столицы и области предупреждают, что может быть громко днем и ночью.
Об этом сообщили в КГГА.
Военные учения под Киевом
Отмечается, что в течение 1-3 февраля обучение будет проходить в Бучанском районе. Местных, учитывая возможные громкие звуки, просят сохранять спокойствие.
"С 1 по 3 февраля на северо-западных окрестностях Киева пройдут военные учения... По плану они будут продолжаться и днем, и ночью. Поэтому в эти дни, в любое время могут звучать громкие звуки", — говорится в сообщении.
Кроме того, их призвали не игнорировать объявление опасности и находиться в укрытиях.
Напомним, Великобритания проводит Interflex по обучению украинских военных. К инициативе решила присоединиться Эстония.
Тем временем Североатлантический Альянс проведет военные учения Steadfast Defender 2024. Они станут самыми большими за последние десятки лет.
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