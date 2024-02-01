У лютому під Києвом буде гучно — місцевих попереджають про вибухи

Українські військові під час навчань. Фото: пресслужба Офісу президента

Під Києвом на початку лютого пройдуть військові навчання. Жителі столиці та області попереджають, що може бути гучно вдень та вночі.

Про це повідомили у КМДА.

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Військові навчання під Києвом

Зазначається, що упродовж 1-3 лютого навчання проходитимуть в Бучанському районі. Місцевих з огляду на можливі гучні звуки, просять зберігати спокій.

"Від 1 по 3 лютого на північно-західних околицях Києва пройдуть військові навчання... За планом, вони триватимуть і вдень, і вночі. Тому у ці дні, у будь-який час можуть лунати гучні звуки", — мовиться у повідомленні.

Крім того, їх закликали не ігнорувати оголошення небезпеки та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, Велика Британія проводить Interflex з навчання українських військових. До ініціативи вирішила приєднатися також Естонія.

Тим часом Північноатлантичний Альянс проведе військові навчання Steadfast Defender 2024. Вони стануть найбільшими за останні десятки років.