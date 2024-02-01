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У лютому під Києвом буде гучно — місцевих попереджають про вибухи

1 лютого 2024 00:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У лютому під Києвом буде гучно — місцевих попереджають про вибухи
Українські військові під час навчань. Фото: пресслужба Офісу президента
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Під Києвом на початку лютого пройдуть військові навчання. Жителі столиці та області попереджають, що може бути гучно вдень та вночі.

Про це повідомили у КМДА.

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Зазначається, що упродовж 1-3 лютого навчання проходитимуть в Бучанському районі. Місцевих з огляду на можливі гучні звуки, просять зберігати спокій.

"Від 1 по 3 лютого на північно-західних околицях Києва пройдуть військові навчання... За планом, вони триватимуть і вдень, і вночі. Тому у ці дні, у будь-який час можуть лунати гучні звуки", — мовиться у повідомленні.

Крім того, їх закликали не ігнорувати оголошення небезпеки та перебувати в укриттях.

Нагадаємо, Велика Британія проводить Interflex з навчання українських військових. До ініціативи вирішила приєднатися також Естонія.

Тим часом Північноатлантичний Альянс проведе військові навчання Steadfast Defender 2024. Вони стануть найбільшими за останні десятки років.

війна
військові навчання
вибух
вчені

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