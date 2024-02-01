У лютому під Києвом буде гучно — місцевих попереджають про вибухи
Під Києвом на початку лютого пройдуть військові навчання. Жителі столиці та області попереджають, що може бути гучно вдень та вночі.
Про це повідомили у КМДА.
Військові навчання під Києвом
Зазначається, що упродовж 1-3 лютого навчання проходитимуть в Бучанському районі. Місцевих з огляду на можливі гучні звуки, просять зберігати спокій.
"Від 1 по 3 лютого на північно-західних околицях Києва пройдуть військові навчання... За планом, вони триватимуть і вдень, і вночі. Тому у ці дні, у будь-який час можуть лунати гучні звуки", — мовиться у повідомленні.
Крім того, їх закликали не ігнорувати оголошення небезпеки та перебувати в укриттях.
Нагадаємо, Велика Британія проводить Interflex з навчання українських військових. До ініціативи вирішила приєднатися також Естонія.
Тим часом Північноатлантичний Альянс проведе військові навчання Steadfast Defender 2024. Вони стануть найбільшими за останні десятки років.
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