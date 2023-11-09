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В сети разгорелся скандал из-за танцев и прыжков женщины в Лавре

9 ноября 2023 20:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети разгорелся скандал из-за танцев и прыжков женщины в Лавре
Женщина, которая танцевала в Лавре. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Трапезной палате Киево-Печерской Лавры неизвестная женщина сняла видео, на котором прыгала и танцевала. В сети разгорелся скандал.

Об этом сообщает ТСН.

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На видео неизвестная девушка исполняет ритмичный танец, а также прыгает посреди помещения, пока на нее смотрят посетители Лавры. На ее одежде было написано "Молоді літа".

Видео посмотрело несколько тысяч пользователей. Некоторые из них начали писать, что женщина не понимает того, что делает. Другие возмутились танцем в намоленном месте.

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская Лавра" рассказали, что видели это видео.

"Можем сказать, что это не было какое-то мероприятие заповедника. Танец, который исполнила посетительница в Трапезной палате, был осуществлен сугубо ею не в рамках какого-то мероприятия", — сообщили для СМИ в пресс-службе заповедника.

Там добавили, что в Трапезном храме уже проводятся службы представителями ПЦУ.

Люди в комментариях пишут:

  • Вам не стыдно. Где вы находитесь. Это святое место;
  • ужас. Боже, прости нас;
  • не знает, что творит;
  • это святотатство, плевок во всех верующих.

Напомним, в сентябре журналисты "Схем" посетили закрытый объект на территории Киево-Печерской лавры. Речь идет о бывшей резиденции предстоятеля Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополита Онуфрия (Ореста Березовского). До этого времени журналистам не разрешали туда заходить.

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