У мережі розгорівся скандал через танці та стрибки жінки в Лаврі
У Трапезній палаті Києво-Печерської Лаври невідома жінка зняла відео, на якому стрибала та танцювала. У мережі розгорівся скандал.
Про це повідомляє ТСН.
Скандал через танці в Лаврі
На відео невідома дівчина виконує ритмічний танець, а також стрибає посеред приміщення, поки на неї дивляться відвідувачі Лаври. На її одязі було написано "Молоді літа".
Відео подивилося декілька тисяч користувачів. Декілька з них почали писати, що жінка не розуміє того, що робить. Інші обурились танцем в намоленому місці.
У Національному заповіднику "Києво-Печерська Лавра" розповіли, що бачили це відео.
"Можемо сказати, що це не був якийсь захід заповідника. Танець, який виконала відвідувачка в Трапезній палаті, був здійснений суто нею не в рамках якогось заходу", — повідомили для ЗМІ в пресслужбі заповідника.
Там додали, що в Трапезному храмі вже проводяться служби представниками ПЦУ.
Люди у коментарях пишуть:
- Вам не соромно. Де Ви знаходитесь. Це святе місце;
- жах. Боже, пробач нам;
- не відає, що творить;
- це святотатство, плювання у всіх вірян.
Нагадаємо, у вересні журналісти "Схем" відвідали закритий об'єкт на території Києво-Печерської лаври. Йдеться про колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) митрополита Онуфрія (Ореста Березовського). До цього часу журналістам не дозволяли туди заходити.
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