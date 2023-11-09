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У мережі розгорівся скандал через танці та стрибки жінки в Лаврі

9 листопада 2023 20:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі розгорівся скандал через танці та стрибки жінки в Лаврі
Жінка, яка танцювала у Лаврі. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Трапезній палаті Києво-Печерської Лаври невідома жінка зняла відео, на якому стрибала та танцювала. У мережі розгорівся скандал.

Про це повідомляє ТСН.

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На відео невідома дівчина виконує ритмічний танець, а також стрибає посеред приміщення, поки на неї дивляться відвідувачі Лаври. На її одязі було написано "Молоді літа".

Відео подивилося декілька тисяч користувачів. Декілька з них почали писати, що жінка не розуміє того, що робить. Інші обурились танцем в намоленому місці.

У Національному заповіднику "Києво-Печерська Лавра" розповіли, що бачили це відео.

"Можемо сказати, що це не був якийсь захід заповідника. Танець, який виконала відвідувачка в Трапезній палаті, був здійснений суто нею не в рамках якогось заходу", — повідомили для ЗМІ в пресслужбі заповідника.

Там додали, що в Трапезному храмі вже проводяться служби представниками ПЦУ.

Люди у коментарях пишуть:

  • Вам не соромно. Де Ви знаходитесь. Це святе місце;
  • жах. Боже, пробач нам;
  • не відає, що творить;
  • це святотатство, плювання у всіх вірян. 

Нагадаємо, у вересні журналісти "Схем" відвідали закритий об'єкт на території Києво-Печерської лаври. Йдеться про колишню резиденцію предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) митрополита Онуфрія (Ореста Березовського). До цього часу журналістам не дозволяли туди заходити. 

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