В метро Киева провели тренинг по первой медицинской помощи
В киевском метро сегодня, 17 марта, состоялся бесплатный тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Десятки киевлян спустились в подземку, чтобы получить или усовершенствовать умение оказания первой помощи пострадавшим.
Новини.LIVE тоже приобщились к тренингу.
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Опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф помогали жителям столицы овладеть навыками первой медицинской помощи, а именно:
- как давать первичную оценку состояния пострадавшего;
- как помочь при массивном кровотечении;
- что делать при нарушении проходимости дыхательных путей;
- как остановить кровообращение;
- что делать при термических ожогах и т.д.
Фото: Новини.LIVE