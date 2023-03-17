В метро Киева провели тренинг по первой медицинской помощи

Десятки киевлян приняли участие в бесплатном тренинге

В киевском метро сегодня, 17 марта, состоялся бесплатный тренинг по оказанию первой медицинской помощи. Десятки киевлян спустились в подземку, чтобы получить или усовершенствовать умение оказания первой помощи пострадавшим.

Новини.LIVE тоже приобщились к тренингу.

Опытные специалисты и инструкторы Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф помогали жителям столицы овладеть навыками первой медицинской помощи, а именно:

как давать первичную оценку состояния пострадавшего;

как помочь при массивном кровотечении;

что делать при нарушении проходимости дыхательных путей;

как остановить кровообращение;

что делать при термических ожогах и т.д.

Фото: Новини.LIVE