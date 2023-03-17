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У метро Києва провели тренінг із домедичної допомоги

17 березня 2023 16:51
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор
Десятки киян взяли участь у безкоштовному тренінгу
ol-ha-kononenko.jpg - Ольга Кононенко
Ольга Кононенко
Більдредактор

У київському метро сьогодні, 17 березня, відбувся безкоштовний тренінг з надання домедичної допомоги. Десятки киян спустилися до підземки, аби здобути або вдосконалити вміння надання першої допомоги потерпілим.

Новини.LIVE теж долучилися до тренінгу.

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Тренінг з домедичної допомоги в метро

Досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф допомагали жителям столиці опанувати навички домедичної допомоги, а саме:

  • як надавати первинну оцінку стану постраждалого;
  • як допомогти при масивній кровотечі;
  • що робити при порушенні прохідності дихальних шляхів;
  • як зупинити кровообіг;
  • що робити при термічних опіках тощо.

 

Тренінг з домедичної допомоги в метро

Тренінг з домедичної допомоги в метро

Тренінг з домедичної допомоги в метро

Тренінг з домедичної допомоги в метро

Тренінг з домедичної допомоги в метро

Тренінг з домедичної допомоги в метро

Тренінг з домедичної допомоги в метро

Тренінг з домедичної допомоги в метро

тренінг

Тренінг з домедичної допомоги в метро

Тренінг з домедичної допомоги в метро

Тренінг з домедичної допомоги в метро

тренінг

Фото: Новини.LIVE

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