У метро Києва провели тренінг із домедичної допомоги

Десятки киян взяли участь у безкоштовному тренінгу

У київському метро сьогодні, 17 березня, відбувся безкоштовний тренінг з надання домедичної допомоги. Десятки киян спустилися до підземки, аби здобути або вдосконалити вміння надання першої допомоги потерпілим.

Новини.LIVE теж долучилися до тренінгу.

Досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф допомагали жителям столиці опанувати навички домедичної допомоги, а саме:

як надавати первинну оцінку стану постраждалого;

як допомогти при масивній кровотечі;

що робити при порушенні прохідності дихальних шляхів;

як зупинити кровообіг;

що робити при термічних опіках тощо.

Фото: Новини.LIVE