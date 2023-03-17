У метро Києва провели тренінг із домедичної допомоги
У київському метро сьогодні, 17 березня, відбувся безкоштовний тренінг з надання домедичної допомоги. Десятки киян спустилися до підземки, аби здобути або вдосконалити вміння надання першої допомоги потерпілим.
Новини.LIVE теж долучилися до тренінгу.
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Досвідчені спеціалісти та інструктори Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф допомагали жителям столиці опанувати навички домедичної допомоги, а саме:
- як надавати первинну оцінку стану постраждалого;
- як допомогти при масивній кровотечі;
- що робити при порушенні прохідності дихальних шляхів;
- як зупинити кровообіг;
- що робити при термічних опіках тощо.
Фото: Новини.LIVE