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Главная Киев В метро Лукьяновская задымление — массированная атака РФ на Киев

В метро Лукьяновская задымление — массированная атака РФ на Киев

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2025 04:40
В Киеве на станции метро Лукьяновская задымление из-за повреждения входа в метро. Киев массированно атаковали дроны и ракеты РФ.
Задымление на станции метр Лукьяновская в Киеве. Фото: Кадр из видео

В Киеве продолжает продолжаться воздушная тревога, ведь российские оккупанты совершили массированный налет на столицу Украины. Уже известно о разрушениях, пожарах и даже задымлении на станции метро Лукьянвовская.

Об этом сообщают Новини.LIVE и КГГА.

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Согласно сообщению местных властей, задымление стало результатом повреждения входа в метро. Пострадавших и пожара нет.

Что касается других результатов вражеской атаки, то по данным мэра Киева Виталия Кличко, в Шевченковском районе пожар в жилом доме. В Соломенском пылает нежилое здание. В Днепровском районе горят киоски и возгорание на крыше жилого дома. А также пожар на территории детсада. В Дарницком районе Киева предварительно известно о нескольких возгораниях.

Мэр Киева отметил, что вражеская атака на столицу продолжается. Он просит горожан не покидать укрытий.

Напомним, вечером, 20 июля, в Павлограде Днепропетровской области прогремели мощные взрывы. Российские войска выпустили ударные дроны.

Также мы сообщали, что российская армия ночью 20 июля атаковала Запорожье и Запорожский район.

Киев воздушная тревога дроны война в Украине атака разрушения
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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