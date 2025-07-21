У Києві на станції метро Лук'янівська задимлення через пошкодження входу у метро. Київ масовано атакували дрони та ракети РФ.

Задимлення на станції метр Лук'янівська у Києві. Фото: Кадр з відео

У Києві продовжує тривати повітряна тривога, адже російські окупанти здійснили масований наліт на столицю України. Вже відомо про руйнування, пожежі й, навіть, задимлення на станції метро Лук'янвівська.

Про це повідомляють Новини.LIVE та КМДА.

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Згідно з повідомленням місцевої влади, задимлення стало результатом пошкодження входу в метро. Постраждалих та пожежі немає.

Щодо інших результатів ворожої атаки, то за даними мера Києві Віталія Кличка, у Шевченківському районі пожежа у житловому будинку. У Соломʼянському палає нежитлова будівля. У Дніпровському районі горять кіоски та займання на даху житлового будинку. А також пожежа на території дитсадка. У Дарницькому районі Києва попередньо відомо про кілька займань.

Мер Києва зазначив, що ворожа атака на столицю триває. Він просить містян не залишати укриттів.

Нагадаємо, увечері, 20 липня, у Павлограді Дніпропетровської області пролунали потужні вибухи. Російські війська випустили ударні дрони.

Також ми повідомляли, що російська армія вночі 20 липня атакувала Запоріжжя та Запорізький район.