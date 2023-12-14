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В небе над Киевом ПВО сбила "Кинжал", — Игнат

14 декабря 2023 19:57
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В небе над Киевом ПВО сбила "Кинжал", — Игнат
Работа ПВО. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С начала суток 14 декабря в Украине несколько раз звучала воздушная тревога. Во время одной из них в Киеве силы ПВО сбили российскую ракету "Кинжал".

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире канала Киев24.

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По словам спикера воздушных сил, во время сегодняшних атак были как фальшивые цели, так и реальные.

В частности, в небе над столицей силам ПВО удалось сбить одну аэробалистическую ракету "Кинжал", которую российские оккупанты выпустили из истребителя МиГ-31К.

Игнат подтвердил, что взрывы, что слышали киевляне — это была действительно работа противовоздушной обороны.

Напомним, в четверг, 14 декабря, около 14:09, в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. По словам Юрия Игната, удар по городу нанесли ракетами "Кинжал". В то же время, последствия атаки отказался рассказывать.

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