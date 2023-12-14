У небі над Києвом ППО збила "Кинджал", — Ігнат

Робота ППО. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

Від початку доби 14 грудня в Україні декілька разів лунала повітряна тривога. Під час однієї з них у Києві сили ППО збили російську ракету "Кинджал".

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі каналу Київ24.

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За словами речника повітряних сил, під час сьогоднішніх атак були як і фальшиві цілі, так і реальні.

Зокрема, у небі над столицею силам ППО вдалося збити одну аеробалістичну ракету "Кинджал", яку російські окупанти випустили з винищувача МіГ-31К.

Ігнат підтвердив, що вибухи, які чули кияни — це була дійсно робота протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, близько 14:09 в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом МіГ-31К з території РФ. За словами Юрія Ігната, удар по місту здійснили ракетами "Кинджал". Водночас наслідки атаки відмовився розповідати.