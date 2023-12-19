Взрывы возле Киева сейчас 19 декабря — РФ обстреливает столицу

Сильные взрывы в городе ночью. Фото: скриншот

Взрывы в пригороде Киева сейчас, 19 декабря, являются результатом работы сил ПВО. В столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают в КМВА.

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Отмечается, что взрывы вблизи Киева свидетельствуют о работе украинских защитников, сбивающих враждебные цели.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА

Воздушные силы предупреждают об угрозе ударных беспилотников в "красных" областях. Таким образом, воздушная тревога охватила петухи, центральную часть и юг, а именно:

Житомирскую,

Киевскую,

Черниговскую,

Винницкую,

Черкасскую,

Кировоградская,

Николаевскую,

Херсонскую.

Воздушная тревога в Украине.

Как известно, военные также сообщали об опасности удара вражеских "шахедов" в Киевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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