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В пригороде Киева сильные взрывы — РФ атакует столицу

19 декабря 2023 23:09
обновлено: 23:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы возле Киева сейчас 19 декабря — РФ обстреливает столицу
Сильные взрывы в городе ночью. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в пригороде Киева сейчас, 19 декабря, являются результатом работы сил ПВО. В столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают в КМВА.

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Отмечается, что взрывы вблизи Киева свидетельствуют о работе украинских защитников, сбивающих враждебные цели.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА
Скриншот сообщения из телеграмм-канала КМВА

Воздушные силы предупреждают об угрозе ударных беспилотников в "красных" областях. Таким образом, воздушная тревога охватила петухи, центральную часть и юг, а именно:

  • Житомирскую,
  • Киевскую,
  • Черниговскую,
  • Винницкую,
  • Черкасскую,
  • Кировоградская,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую.
Карта воздушных тревог в Украине сегодня, 19 декабря
Воздушная тревога в Украине.

Как известно, военные также сообщали об опасности удара вражеских "шахедов" в Киевской области.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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