Взрывы возле Киева сейчас 19 декабря — РФ обстреливает столицу

В пригороде Киева сильные взрывы — РФ атакует столицу
19 декабря 2023 23:09
обновлено: 23:26
Сильные взрывы в городе ночью. Фото: скриншот
Взрывы в пригороде Киева сейчас, 19 декабря, являются результатом работы сил ПВО. В столице и Киевской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают в КМВА.
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Отмечается, что взрывы вблизи Киева свидетельствуют о работе украинских защитников, сбивающих враждебные цели.
Воздушные силы предупреждают об угрозе ударных беспилотников в "красных" областях. Таким образом, воздушная тревога охватила петухи, центральную часть и юг, а именно:
- Житомирскую,
- Киевскую,
- Черниговскую,
- Винницкую,
- Черкасскую,
- Кировоградская,
- Николаевскую,
- Херсонскую.
Как известно, военные также сообщали об опасности удара вражеских "шахедов" в Киевской области.
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