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В пригороде Киева взрывы - беспилотники атакуют город

26 ноября 2023 00:17
обновлено: 00:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В пригороде Киева взрывы - беспилотники атакуют город
Дым поднимается после взрыва. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в пригороде Киева сейчас, 26 ноября, гремят снова. Перед этим были слышны взрывы в области. По предварительной информации, эти звуки могут являться результатом работы сил ПВО.

О взрывах в пригороде столицы пишут местные паблики .

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Атака вражеских беспилотников продолжается, таким образом, громко вблизи Киева. Местные паблики сообщают о работе ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Телеграммная служба новостей - Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Телеграммная служба новостей - Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

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