В пригороде Киева взрывы - беспилотники атакуют город

Дым поднимается после взрыва. Фото:

Взрывы в пригороде Киева сейчас, 26 ноября, гремят снова. Перед этим были слышны взрывы в области. По предварительной информации, эти звуки могут являться результатом работы сил ПВО.

О взрывах в пригороде столицы пишут местные паблики .

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Атака вражеских беспилотников продолжается, таким образом, громко вблизи Киева. Местные паблики сообщают о работе ПВО.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Телеграммная служба новостей - Украина"

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Почему тревога. Радар"

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