В пригороде Киева взрывы - беспилотники атакуют город
26 ноября 2023 00:17
обновлено: 00:23
Дым поднимается после взрыва. Фото:
Взрывы в пригороде Киева сейчас, 26 ноября, гремят снова. Перед этим были слышны взрывы в области. По предварительной информации, эти звуки могут являться результатом работы сил ПВО.
О взрывах в пригороде столицы пишут местные паблики .
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Атака вражеских беспилотников продолжается, таким образом, громко вблизи Киева. Местные паблики сообщают о работе ПВО.
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