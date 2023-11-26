Вибухи в передмісті Києва зараз 26 листопада — КМВА розповіли про атаку

Дим підіймається після вибуху. Фото:

Вибухи в передмісті Києва зараз, 26 листопада, гримлять знову. Перед цим було чути вибухи в області. За попередньою інформацією, ці звуки можуть бути результатом роботи сил ППО.

Про вибухи в передмісті повідомляють у КМВА.

Читайте також:

Атака ворожих безпілотників триває, таким чином гучно поблизу Києва. Місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Телеграмна служба новин — Україна"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Оновлено 00:34. У КМВА підтвердили роботу ППО в передмісті Києва.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника КМВА Сергія Попка

Також в Україні триває повітряна тривога. Над областями досі літають безпілотники, моніторингові пабліки попереджають про ще одну групу "шахедів", що летять на північ.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...