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У передмісті Києва вибухи — безпілотники атакують місто

26 листопада 2023 00:17
оновлено: 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в передмісті Києва зараз 26 листопада — КМВА розповіли про атаку
Дим підіймається після вибуху. Фото:
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в передмісті Києва зараз, 26 листопада, гримлять знову. Перед цим було чути вибухи в області. За попередньою інформацією, ці звуки можуть бути результатом роботи сил ППО.

Про вибухи в передмісті повідомляють у КМВА.

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Атака ворожих безпілотників триває, таким чином гучно поблизу Києва. Місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Телеграмна служба новин — Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Телеграмна служба новин — Україна"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Чому тривога. Радар"

Оновлено 00:34. У КМВА підтвердили роботу ППО в передмісті Києва. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника КМВА Сергія Попка
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника КМВА Сергія Попка

Також в Україні триває повітряна тривога. Над областями досі літають безпілотники, моніторингові пабліки попереджають про ще одну групу "шахедів", що летять на північ.

Мапа повітряних тривог в Україні сьогодні, 26 листопада
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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