Вибухи в передмісті Києва зараз 26 листопада — КМВА розповіли про атаку

У передмісті Києва вибухи — безпілотники атакують місто
26 листопада 2023 00:17
оновлено: 00:37
Дим підіймається після вибуху. Фото:
Вибухи в передмісті Києва зараз, 26 листопада, гримлять знову. Перед цим було чути вибухи в області. За попередньою інформацією, ці звуки можуть бути результатом роботи сил ППО.
Про вибухи в передмісті повідомляють у КМВА.
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Атака ворожих безпілотників триває, таким чином гучно поблизу Києва. Місцеві пабліки повідомляють про роботу ППО.
Оновлено 00:34. У КМВА підтвердили роботу ППО в передмісті Києва.
Також в Україні триває повітряна тривога. Над областями досі літають безпілотники, моніторингові пабліки попереджають про ще одну групу "шахедів", що летять на північ.
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