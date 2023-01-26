Красивые фото Киева утром и вечером

В темноте вечером, но со светом в сердце круглосуточно: эмоции Киева глазами Новини.LIVE
Украинцы уже 337-й день героически противостоят российским захватчикам. Оккупанты все еще не оставляют надежды захватить Киев, однако поскольку им это не удается, они терроризируют население ракетными ударами и разрушением энергетической инфраструктуры.
Как живут киевляне днем и ночью показал фотокорреспондент Новини.LIVE.
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Киев днем и ночью
Днем киевляне живут практически обычной обыденной жизнью. Покой жителей столицы беспокоят разве что воздушные тревоги. Однако это не мешает киевлянам продолжать жить дальше и приближать победу.
К вечеру улицы Киева погружаются во тьму из-за почасовых графиков отключений электроэнергии. Кое-кто из предпринимателей переходит на генераторы для полноценной работы, город кое-где подсвечивается небольшими иллюминациями. Впрочем, это лишь придает шарм вечерней столице, пусть даже в такое непростое время для Украины.