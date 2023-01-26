Красиві фото Києва вранці та ввечері

У пітьмі ввечері, але зі світлом в серці цілодобово: емоції Києва очима Новини.LIVE
Українці вже 337-ий день героїчно протистоять російським загарбникам. Окупанти все ще не покидають надії захопити Київ, однак оскільки їм це не вдається, вони тероризують населення ракетними ударами та руйнуванням енергетичної інфраструктури.
Як живуть кияни вдень та вночі показав фотокореспондент Новини.LIVE.
-
"Здулися": Генштаб показав "гумові вироби", які росія використовує на фронті
-
США відправили до Києва аудиторів для контролю за наданою зброєю
-
Сторінка Василя Ломаченка більше недоступна для користувачів Instagram з України
-
Залужний відреагував на перехід полку "Азов" до складу Сухопутних військ ЗСУ
-
Магазини АТБ приєдналися до "єДопомоги": як безкоштовно отримати продукти
-
П'ять бюджетних варіантів перекусу, які не зашкодять фігурі і допоможуть схуднути
-
Зеленський розповів, скільки країн уже приєдналися до "танкової коаліції"
-
Кіліан Мбаппе поставив ультиматум керівництву "ПСЖ": чого вимагає молода зірка
-
МВФ розглядає можливість надання Україні пакета допомоги до $16 млрд, — Bloomberg
-
Дорофєєва та Єфросініна приєднались до кампейну Hugo Boss, в якому беруть участь світові зірки
Київ вдень та вночі
Вдень кияни живуть практично звичайним буденним життям. Спокій мешканців столиці турбують хіба повітряні тривоги. Проте це не заважає киянам продовжувати жити далі та наближати перемогу.
Надвечір вулиці Києва поринають у пітьму через погодинні графіки відключень електроенергії. Дехто з підприємців переходить на генератори для повноцінної роботи, місто де-не-де підсвічується невеликими ілюмінаціями. Втім, це лише додає шарму вечірній столиці, хай навіть у такий непростий час для України.