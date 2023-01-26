Красиві фото Києва вранці та ввечері

Незламне місто продовжує своє життя

Українці вже 337-ий день героїчно протистоять російським загарбникам. Окупанти все ще не покидають надії захопити Київ, однак оскільки їм це не вдається, вони тероризують населення ракетними ударами та руйнуванням енергетичної інфраструктури.

Як живуть кияни вдень та вночі показав фотокореспондент Новини.LIVE.

Київ вдень та вночі

Вдень кияни живуть практично звичайним буденним життям. Спокій мешканців столиці турбують хіба повітряні тривоги. Проте це не заважає киянам продовжувати жити далі та наближати перемогу.

Надвечір вулиці Києва поринають у пітьму через погодинні графіки відключень електроенергії. Дехто з підприємців переходить на генератори для повноцінної роботи, місто де-не-де підсвічується невеликими ілюмінаціями. Втім, це лише додає шарму вечірній столиці, хай навіть у такий непростий час для України.