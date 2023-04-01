В полиции Киева рассказали, какие самые смешные вызовы получали правоохранители

Патрульная полиция Киева опубликовала интересные истории

1 апреля – День юмора. Поэтому сегодня Патрульная полиция Киева рассказала об интересных моментах, которые с ними встречались последние три месяца на вызовах.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Полиция рассказала о нескольких курьезных вызовах, поступивших на линию 102 с начала года:

Заявитель жалуется на кота, которого соседи по коммунальной квартире не хотят убирать из общего коридора

Гражданин сообщил, что к нему проникли в квартиру две маленькие девочки и спят у него в шкафу

Киевлянин пожелал написать заявление, что его постоянно обманывают. В чем именно сообщить отказался

Заявитель жалуется, что полицейские его не останавливают и не проверяют. Он сообщил о своем местонахождении и просит направить экипаж патрульных

Заявительница наблюдает за птицами в небе, которые, по ее словам, в панике разлетаются в разные стороны. По этой "примете" женщина предполагает угрозу с неба

Киевлянка просит о помощи полицию, поскольку не может на стоянке ТРЦ найти свое авто

Гражданин жалуется на яркую наружную рекламу в виде распущенного хвоста павлина

Мужчина просит полицейского забрать его в тюрьму, поскольку у него есть пистолет. Впоследствии он добавил оператору горячей линии, что это зажигалка

Заявитель вышел на ступенчатую клетку и за ним захлопнулась дверь в квартиру. Поэтому просит разрешения пройти к "пункту незламності"

Заявитель спрашивает операторов линии 102, слышали ли они взрыв 10 минут назад

Киевлянин пожаловался на своего соседа-айтишника. По его словам, когда тот у себя дома, у заявителя не работает планшет. Предполагает, что сосед каким-то образом препятствует его работе.

В сообщении утверждают, что полицейские со всей серьезностью относились к заявителям, пытались успокоить их и в пределах компетенции разрешить конфликтные ситуации.

"Мы благодарим всех граждан за доверие, но призываем не злоупотреблять сообщениями на линию 102, ведь в это время кому-то может понадобиться реальная помощь. Особенно во время войны", — отмечает полиция.

Напомним, что традиция отмечать День смеха в Одессе насчитывает более полувека. С начала своего основания Юморина стала известна не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. Даже во время войны одесситы не отчаиваются, а продолжают шутить и давать отпор врагу не только с помощью оружия, но и острым словом.