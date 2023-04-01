У поліції Києва розповіли, які найсмішніші виклики отримували правоохоронці

Патрульна поліція Києва опублікувала цікаві історії

1 квітня — День гумору. Тому сьогодні Патрульна поліція Києва розповіла про цікаві моменти, які з ними траплялись останні три місяці на викликах.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Поліція розповіла про декілька курйозних викликів, які надійшли на лінію 102 з початку року.

Заявник скаржиться на кота, якого сусіди по комунальній квартирі не хочуть забирати зі спільного коридору.

Громадянин повідомив, що до нього проникли у квартиру дві маленькі дівчинки та сплять у нього в шафі.

Киянин забажав написати заяву, що його постійно дурять. У чому саме — повідомити відмовився.

Заявник скаржиться, що поліцейські його не зупиняють та не перевіряють. Він повідомив про своє місцеперебування та просить направити екіпаж патрульних.

Заявниця спостерігає за птахами в небі, які, з її слів, у паніці розлітаються в різні сторони. За цією "прикметою" жінка припускає загрозу з неба.

Киянка просить про допомогу поліцію, оскільки не може на стоянці ТРЦ знайти своє авто.

Громадянин скаржиться на яскраву зовнішню рекламу у вигляді розпущеного хвоста павича.

Чоловік просить поліцейського забрати його в тюрму, оскільки він має з собою пістолет. Згодом він додав оператору гарячої лінії, що це запальничка.

Заявник вийшов на сходинкову клітину й за ним зачинилися двері у квартиру. Через це просить дозволу пройти до "пункту незламності".

Заявниця питається в операторів лінії 102, чи чули вони вибух 10 хвилин тому.

Киянин поскаржився на свого сусіда-айтішника. З його слів, коли той у себе в дома, у заявника не працює планшет. Припускає, що сусід якимось чином перешкоджає його роботі.

В повідомленні запевняють, що поліцейські зі всією серйозністю ставилися до заявників, намагалися заспокоїти їх та в межах компетенції вирішити конфліктні ситуації.

"Ми дякуємо усім громадянам за довіру, але закликаємо не зловживати повідомленнями на лінію 102, адже в цей час комусь може знадобитися реальна допомога. Особливо під час війни", — зазначає поліція.

Нагадаємо, що традиція відзначати День сміху в Одесі нараховує більше півстоліття. З початку свого заснування Гуморина стала відомою не лише в нашому місті, але й далеко за його межами. Навіть під час війни одесити не впадають у відчай, а продовжують жартувати та давати відсіч ворогу не лише за допомогою зброї, але й гострим словом.