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У поліції Києва розповіли, які найсмішніші виклики отримували правоохоронці

1 квітня 2023 14:17
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Патрульна поліція Києва опублікувала цікаві історії
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

1 квітня — День гумору. Тому сьогодні Патрульна поліція Києва розповіла про цікаві моменти, які з ними траплялись останні три місяці на викликах.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Поліція розповіла про декілька курйозних викликів, які надійшли на лінію 102 з початку року.

  • Заявник скаржиться на кота, якого сусіди по комунальній квартирі не хочуть забирати зі спільного коридору.
  • Громадянин повідомив, що до нього проникли у квартиру дві маленькі дівчинки та сплять у нього в шафі.
  • Киянин забажав написати заяву, що його постійно дурять. У чому саме — повідомити відмовився.
  • Заявник скаржиться, що поліцейські його не зупиняють та не перевіряють. Він повідомив про своє місцеперебування та просить направити екіпаж патрульних.
  • Заявниця спостерігає за птахами в небі, які, з її слів, у паніці розлітаються в різні сторони. За цією "прикметою" жінка припускає загрозу з неба.
  • Киянка просить про допомогу поліцію, оскільки не може на стоянці ТРЦ знайти своє авто.
  • Громадянин скаржиться на яскраву зовнішню рекламу у вигляді розпущеного хвоста павича.
  • Чоловік просить поліцейського забрати його в тюрму, оскільки він має з собою пістолет. Згодом він додав оператору гарячої лінії, що це запальничка.
  • Заявник вийшов на сходинкову клітину й за ним зачинилися двері у квартиру. Через це просить дозволу пройти до "пункту незламності".
  • Заявниця питається в операторів лінії 102, чи чули вони вибух 10 хвилин тому.
  • Киянин поскаржився на свого сусіда-айтішника. З його слів, коли той у себе в дома, у заявника не працює планшет. Припускає, що сусід якимось чином перешкоджає його роботі.

В повідомленні запевняють, що поліцейські зі всією серйозністю ставилися до заявників, намагалися заспокоїти їх та в межах компетенції вирішити конфліктні ситуації.

"Ми дякуємо усім громадянам за довіру, але закликаємо не зловживати повідомленнями на лінію 102, адже в цей час комусь може знадобитися реальна допомога. Особливо під час війни", — зазначає поліція.

Нагадаємо, що традиція відзначати День сміху в Одесі нараховує більше півстоліття. З початку свого заснування Гуморина стала відомою не лише в нашому місті, але й далеко за його межами. Навіть під час війни одесити не впадають у відчай, а продовжують жартувати та давати відсіч ворогу не лише за допомогою зброї, але й гострим словом.

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