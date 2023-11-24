В полиции рассказали, сколько нарушителей комендантского часа поймали в Киеве за год

Сотрудник полиции проверяет документы. Фото: Нацполиция

В Украине продолжается 639 день полномасштабной войны. Одним из решений власти в начале вторжения было введение комендантского часа в Украине. Главное управление Нацполиции отметило, что за год правоохранители зафиксировали более 41 тысячи нарушений комендантского часа в Киеве.

Об этом сообщает Hromadske.

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Нарушение комендантского часа в Киеве

За последний год в Киеве полиция обнаружила 41 394 человека, нарушивших установленные ограничения пребывания на улице. Около 40 тысяч нарушителей были доставлены в отделения полиции для выяснения обстоятельств.

Пока в Украине нет наказания за нарушение комендантского часа. По информации полиции, привлечение к ответственности возможно при совершении административных или уголовных правонарушений.

"Патрули имеют право проверять удостоверения, документы, удостоверяющие личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус личности. А в случае отсутствия документов полицейские могут задерживать людей и доставлять в органы или подразделения Нацполиции для установления личности. Также — при необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов", — отмечают в полиции.

Штрафы за нарушение комендантского часа

Верховная рада зарегистрировала законопроект по установлению административной ответственности за нарушение комендантского часа. Его согласовали с Национальной полицией и Министерством внутренних дел.

Народные депутаты под руководством заместителя председателя Комитета Максима Павлюка предложили ввести штраф для украинцев от 8 500 — 17 000 грн. При повторном нарушении — сумма умножается на два.

Отмечается, что бизнес будет платить большие штрафы, а именно от 51 000 – 102 000 грн.

Напомним, полицейские города Ровно разоблачили деятельность подпольного ночного клуба, работавшего в комендантский час. Работа клуба с внешней стороны не была заметна.