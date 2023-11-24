Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В полиции рассказали, сколько нарушителей комендантского часа поймали в Киеве за год arrow

В полиции рассказали, сколько нарушителей комендантского часа поймали в Киеве за год

24 ноября 2023 16:57
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В полиции рассказали, сколько нарушителей комендантского часа поймали в Киеве за год
Сотрудник полиции проверяет документы. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине продолжается 639 день полномасштабной войны. Одним из решений власти в начале вторжения было введение комендантского часа в Украине. Главное управление Нацполиции отметило, что за год правоохранители зафиксировали более 41 тысячи нарушений комендантского часа в Киеве.

Об этом сообщает Hromadske.

Читайте также:

Нарушение комендантского часа в Киеве

За последний год в Киеве полиция обнаружила 41 394 человека, нарушивших установленные ограничения пребывания на улице. Около 40 тысяч нарушителей были доставлены в отделения полиции для выяснения обстоятельств.

Пока в Украине нет наказания за нарушение комендантского часа. По информации полиции, привлечение к ответственности возможно при совершении административных или уголовных правонарушений.

"Патрули имеют право проверять удостоверения, документы, удостоверяющие личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус личности. А в случае отсутствия документов полицейские могут задерживать людей и доставлять в органы или подразделения Нацполиции для установления личности. Также — при необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов", — отмечают в полиции.

Штрафы за нарушение комендантского часа

Верховная рада зарегистрировала законопроект по установлению административной ответственности за нарушение комендантского часа. Его согласовали с Национальной полицией и Министерством внутренних дел.

Народные депутаты под руководством заместителя председателя Комитета Максима Павлюка предложили ввести штраф для украинцев от 8 500 — 17 000 грн. При повторном нарушении — сумма умножается на два.

Отмечается, что бизнес будет платить большие штрафы, а именно от 51 000 – 102 000 грн.

Напомним, полицейские города Ровно разоблачили деятельность подпольного ночного клуба, работавшего в комендантский час. Работа клуба с внешней стороны не была заметна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме