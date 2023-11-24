У поліції розповіли, скільки порушників комендантської години впіймали у Києві за рік

Працівник поліції перевіряє документи. Фото: Нацполіція

В Україні триває 639 день повномасштабної війни. Одним із рішень влади на початку вторгнення було запровадження комендантської години в Україні. Головне управління Нацполіції зазначило, що впродовж року правоохоронці зафіксували понад 41 тисячу порушень комендантської години у Києві.

Про це повідомляє Hromadske.

Читайте також:

Порушення комендантської години у Києві

За останній рік у Києві поліція виявила 41 394 людей, які порушили встановлені обмеження перебування на вулиці. Близько 40 тисяч порушників було доставлено до відділків поліції для з'ясування обставин.

Наразі в Україні немає покарання за порушення комендантської години. За інформацією поліції, притягнення до відповідальності можливе за умови скоєння адміністративних чи кримінальних правопорушень.

"Патрулі мають право перевіряти посвідчення, документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. А в разі відсутності документів поліціянти можуть затримувати людей та доставляти до органів або підрозділів Нацполіції для встановлення особи. Також за потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів", — зазначають у поліції.

Штрафи за порушення комендантської години

Верховна рада зареєструвала законопроєкт щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Його погодили з Національною поліцією та Міністерством внутрішніх справ України.

Народні депутати під керівництвом заступника голови Комітету Максима Павлюка запропонували запровадити штраф для українців від 8 500 до 17 000 грн. У разі повторного порушення — сума множиться на два.

Зазначається, що бізнес буде платити більші штрафи, а саме від 51 000 до 102 000 грн.

Нагадаємо, поліцейські міста Рівного викрили діяльність підпільного нічного клубу, який працював у комендантську годину. Робота клубу ззовні не була помітна.