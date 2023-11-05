В полиции отреагировали на инцидент с военным и показали видео

Человек, нарушивший комендантский час. Фото: скриншот

В Киеве правоохранители избили военного в участке. Руководство полиции пообещало разобраться в инциденте.

Об этом сообщили в полиции Киева.

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"По факту конфликта полицейского и пограничника начата служебная проверка", — говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел ночью 3 ноября. Во время патрулирования по городу наряд полиции обнаружил мужчину, который находился на улице в комендантский час.

Оперативник Шевченковского управления полиции обратился к прохожему с просьбой проверить его документы и поинтересовался, почему он находится на улице во время комендантского часа.

В этот момент, по версии полиции, к ним подошел подвыпивший в камуфляже, начал агрессивно себя вести и несколько раз толкнул оперативника.

"Работник полиции пригласил незнакомца пройти в отдел для проверки его личности. Впрочем, последний игнорировал законные требования полицейского и продолжал конфликтовать. Как стало известно впоследствии, мужчина несет службу в одном из пограничных подразделений", — сообщил отдел коммуникации полиции.

В полиции проведут расследование

В заключение в полиции сообщили, что данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Руководством полиции инициирована служебная проверка с целью предоставления правовой оценки действиям участников инцидента.

Ранее мы сообщали, что в Киеве полицейский избил раненого военного в отделении полиции. На передовую мужчина вернулся с сотрясением мозга.