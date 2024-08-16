Правоохранители 16 августа провели обыски у чиновника Бориспольского ТЦК Сергея Русина

Сотрудники СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

У полковника Бориспольского Территориального центра комплектования и социальной поддержки провели обыски. Правоохранители обнаружили у него 300 тысяч долларов наличными и оружие.

Об этом пишет Київ ІНФО со ссылкой на собственные источники в пятницу, 16 августа.

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Обыски у военкома Бориспольского ТЦК

По данным Telegram-канала, речь идет о военкоме Сергее Русине. У него провели обыски в рамках дела о препятствовании деятельности ВСУ и злоупотреблению влиянием.

Вчера полковника ТЦК забрали в наручниках сотрудники СБУ. Во время обысков у него изъяли более 300 тысяч долларов наличных денег и оружие.

Военком и изъятые деньги. Фото: Киев ИНФО

Кроме Русина, под следствие пойдет его коллега и друг из Бучанского района Леонид Викочко — его уже задержали.

Отметим, что пока не было никакой официальной информации правоохранителей.