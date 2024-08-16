Правоохранители 16 августа провели обыски у чиновника Бориспольского ТЦК Сергея Русина

У полковника Бориспольского ТЦК провели обыски — нашли 300 тыс. дол. наличными и оружие
У полковника Бориспольского Территориального центра комплектования и социальной поддержки провели обыски. Правоохранители обнаружили у него 300 тысяч долларов наличными и оружие.
Об этом пишет Київ ІНФО со ссылкой на собственные источники в пятницу, 16 августа.
Обыски у военкома Бориспольского ТЦК
По данным Telegram-канала, речь идет о военкоме Сергее Русине. У него провели обыски в рамках дела о препятствовании деятельности ВСУ и злоупотреблению влиянием.
Вчера полковника ТЦК забрали в наручниках сотрудники СБУ. Во время обысков у него изъяли более 300 тысяч долларов наличных денег и оружие.
Кроме Русина, под следствие пойдет его коллега и друг из Бучанского района Леонид Викочко — его уже задержали.
Отметим, что пока не было никакой официальной информации правоохранителей.
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