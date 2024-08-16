Правоохоронці 16 серпня провели обшуки в посадовця Бориспільського ТЦК Сергія Русина

Працівники СБУ. Ілюстративне фото: СБУ

У полковника Бориспільського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели обшуки. Правоохоронці виявили у нього 300 тисяч доларів готівкою та зброю.

Про це пише Київ ІНФО з посиланням на власні джерела у п'ятницю, 16 серпня.

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Обшуки у військкома Бориспільського ТЦК

За даними Telegram-каналу, йдеться про військкома Сергія Русина. У нього провели обшуки в межах справи про перешкоджання діяльності ЗСУ та зловживання впливом.

Вчора полковника ТЦК забрали у наручниках співробітники СБУ. Під час обшуків у нього вилучили понад 300 тисяч доларів готівки та зброю.

Військком та вилучена готівка. Фото: Київ ІНФО

Крім Русина, під слідство піде його колега та друг із Бучанського району Леонід Вікочко — його також вже затримали.

Зазначимо, що наразі не було жодної офіційної інформації від правоохоронців.