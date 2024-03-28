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Во время пожара в Киевской области погибли мать с ребенком

28 марта 2024 17:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В пожаре погибла мать и ребенок
Смертельный пожар в Киевской обл. Фото: скриншот видео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Сегодня ночью в селе Гоголев Киевской области во время пожара в частном жилом доме погибла женщина и ее 7-летний сын. Еще двоих детей спасли пожарные.

Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины .

Пожарные спасли двоих детей и потушили пожар

Один из спасенных — мальчик — выбрался из горящего здания своими силами, выбив рукой оконное стекло. Работники ГСЧС нашли в доме женщину и еще двоих детей. Они были без сознания.

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"Когда мы зашли в состав звена в здание, мы обнаружили двоих детей и их мать. Мы их взяли и вынесли на свежий воздух и начали проверять жизненные показатели. У мальчика и матери пульс отсутствовал" , - рассказал спасатель Роман Кацион.

13-летнюю девочку удалось реанимировать. Ее и мальчика "скорая" отвезла в больницу.

Напомним, 24 марта в Харькове загорелся многоквартирный дом. В огне погибли два человека.

Ранее мы сообщали о смертельном пожаре в одесской многоэтажке, произошедшем 20 марта. Потом погибла женщина.

смерть
дети
ГСЧС
Киевская область
пожарная опасность

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