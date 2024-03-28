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У пожежі на Київщині загинули мати з дитиною

28 березня 2024 17:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
У пожежі загинула мати та дитина
Смертельна пожежа у Київській обл. Фото: скріншот відео
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Сьогодні вночі у селі Гоголів Київської області під час пожежі у приватному житловому будинку загинула жінка та її 7-річний син. Ще двох дітей врятували пожежники.

Про це 28 березня повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Вогнеборці врятували двох дітей і загасили пожежу 

Один із врятованих — хлопчик — вибрався з палаючої будівлі самотужки, вибивши рукою шибку. Працівники ДСНС знайшли в будинку жінку та ще двох дітей. Вони були непритомні.

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"Коли ми зайшли в складі ланки до будівлі, ми виявили двох дітей та їх матір. Ми їх взяли та винесли на свіже повітря і почали перевіряти життєві показники. У хлопчика та матері пульс був відсутній", — розповів рятувальник Роман Каціон.

13-річну дівчинку вдалося реанімувати. Її та хлопчика "швидка" відвезла до лікарні. 

Нагадаємо, 24 березня у Харкові загорівся багатоквартирний будинок. У вогні загинули двоє людей. 

Раніше ми повідомляли про смертельну пожежу в одеській багатоповерхіці, що сталася 20 березня. Тоді загинула жінка.  

смерть
діти
ДСНС
Київська область
пожежна небезпека

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