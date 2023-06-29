Митрополит УПЦ (МП) Павел. Фото: google.com

Сегодня, 29 июня, ряд Telegram-каналов опубликовали информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел приехал в Киево-Печерскую Лавру. Однако в Киевской областной прокуратуре это опровергли.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура на своей странице в Telegram.

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Что известно

Сегодня Telegram-каналы массово распространяли информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел, подозреваемый в разжигании религиозной розни и оправдывании действий России, посетил Киево-Печерскую Лавру.

Однако, по словам прокуроров, эта информация не соответствует действительности, ведь срок меры митрополита в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, истекает 1 июля 2023 года.

"Согласно определению суда, подозреваемый обязан носить электронное средство контроля и воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими по делу", — говорится в сообщении.

Обвиняемый в госизмене митрополит Павел прибыл в суд

По данным следствия, прокурором еще 26.06.2023 подано в суд ходатайство о продлении срока действия указанной меры пресечения.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства было назначено на 30 июня 2023 в 11:30 в Соломенском районном суде г. Киева.

В прокуратуре опровергли, что митрополит УПЦ (МП) Павел сегодня прибыл в Лавру. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что за последние три месяца комиссия Минкульта проверила, провела инвентаризацию и вернула на баланс заповедника "Киево-Печерская Лавра" 74 объекта Нижней лавры. Также за этот период была возобновлена работа и доступ посетителей к Большой Лаврской колокольне.