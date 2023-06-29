Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В прокуратуре опровергли, что митрополит УПЦ (МП) Павел сегодня прибыл в Лавру arrow

В прокуратуре опровергли, что митрополит УПЦ (МП) Павел сегодня прибыл в Лавру

29 июня 2023 19:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В прокуратуре опровергли, что митрополит УПЦ (МП) Павел сегодня прибыл в Лавру
Митрополит УПЦ (МП) Павел. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 29 июня, ряд Telegram-каналов опубликовали информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел приехал в Киево-Печерскую Лавру. Однако в Киевской областной прокуратуре это опровергли.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Что известно

Сегодня Telegram-каналы массово распространяли информацию о том, что митрополит УПЦ (МП) Павел, подозреваемый в разжигании религиозной розни и оправдывании действий России, посетил Киево-Печерскую Лавру.

Однако, по словам прокуроров, эта информация не соответствует действительности, ведь срок меры митрополита в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля, истекает 1 июля 2023 года.

"Согласно определению суда, подозреваемый обязан носить электронное средство контроля и воздерживаться от общения со свидетелями и потерпевшими по делу", — говорится в сообщении.

Обвиняемый в госизмене митрополит Павел прибыл в суд

По данным следствия, прокурором еще 26.06.2023 подано в суд ходатайство о продлении срока действия указанной меры пресечения.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства было назначено на 30 июня 2023 в 11:30 в Соломенском районном суде г. Киева.

 

В прокуратуре опровергли, что митрополит УПЦ (МП) Павел сегодня прибыл в Лавру. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что за последние три месяца комиссия Минкульта проверила, провела инвентаризацию и вернула на баланс заповедника "Киево-Печерская Лавра" 74 объекта Нижней лавры. Также за этот период была возобновлена работа и доступ посетителей к Большой Лаврской колокольне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

None

Зачем Путин выслал Пригожина в Беларусь и что будет с Лукашенко: интервью помощника Тихановской

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз