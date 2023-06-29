У прокуратурі спростували, що митрополит УПЦ (МП) Павло сьогодні прибув до Лаври
Сьогодні, 29 червня, низка Telegram-каналів опублікували інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло приїхав у Києво-Печерську Лавру. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували.
Про це повідомляє Київська обласна прокуратура на своїй сторінці в Telegram.
Що відомо
Сьогодні Telegram-канали масово поширювали інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло, якого підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовування дій Росії, відвідав Києво-Печерську Лавру.
Однак за словами прокурорів, ця інформація не відповідає дійсності, адже строк запобіжного заходу митрополиту у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, закінчується 1 липня 2023 року.
"Згідно з ухвалою суду, підозрюваного зобов’язано носити електронний засіб контролю та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у справі", — йдеться в повідомленні.
Обвинувачений у держзраді митрополит Павло прибув до суду
За даними слідства, прокурором ще 26.06.2023 року подано до суду клопотання про продовження строку дії вказаного запобіжного заходу.
Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 30 червня 2023 року на 11:30 в Солом’янському районному суді м. Києва.
Нагадаємо, раніше ми писали, що за останні три місяці комісія Мінкульту перевірила, провела інвентаризацію та повернула на баланс заповідника "Києво-Печерська Лавра" 74 об'єкти Нижньої лаври. Також за цей період було відновлено роботу та доступ відвідувачів до Великої Лаврської дзвіниці.