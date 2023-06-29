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У прокуратурі спростували, що митрополит УПЦ (МП) Павло сьогодні прибув до Лаври

29 червня 2023 19:22
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У прокуратурі спростували, що митрополит УПЦ (МП) Павло сьогодні прибув до Лаври
Митрополит УПЦ (МП) Павло. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 29 червня, низка Telegram-каналів опублікували інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло приїхав у Києво-Печерську Лавру. Однак у Київській обласній прокуратурі це спростували.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура на своїй сторінці в Telegram.

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Що відомо

Сьогодні Telegram-канали масово поширювали інформацію про те, що митрополит УПЦ (МП) Павло, якого підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовування дій Росії, відвідав Києво-Печерську Лавру.

Однак за словами прокурорів, ця інформація не відповідає дійсності, адже строк запобіжного заходу митрополиту у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю, закінчується 1 липня 2023 року.

"Згідно з ухвалою суду, підозрюваного зобов’язано носити електронний засіб контролю та утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у справі", — йдеться в повідомленні.

Обвинувачений у держзраді митрополит Павло прибув до суду

За даними слідства, прокурором ще 26.06.2023 року подано до суду клопотання про продовження строку дії вказаного запобіжного заходу.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 30 червня 2023 року на 11:30 в Солом’янському районному суді м. Києва.

 

У прокуратурі спростували, що митрополит УПЦ (МП) Павло сьогодні прибув до Лаври. Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що за останні три місяці комісія Мінкульту перевірила, провела інвентаризацію та повернула на баланс заповідника "Києво-Печерська Лавра" 74 об'єкти Нижньої лаври. Також за цей період було відновлено роботу та доступ відвідувачів до Великої Лаврської дзвіниці.

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