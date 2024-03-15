В ПС рассказали, сколько вражеских БПЛА сбили над Киевом

В ВС рассказали, сколько вражеских БпЛА сбили над Киевом
Сегодня ночью столица Украины снова стала мишенью вражеских нападений. В этот раз враг использовал ударные беспилотные летательные аппараты Shahed, которые были запущены из Курской области.
Об этом сообщает КГГА.
Работа ПВО
По информации, поступившей от воздушных сил Украины, вражеские дроны приближались к Киеву с северного направления. Воздушная тревога в столице продолжалась почти час, но благодаря эффективной работе противовоздушной обороны все пытавшиеся проникнуть в город 15 БпЛА Shahed были сбиты еще на подступах к нему.
Согласно предварительным данным, полученным в результате оперативного анализа, события завершились без жертв и разрушений на территории столицы.
Напомним, что российские оккупанты снова атаковали Харьковскую область, используя беспилотники.
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