Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В ВС рассказали, сколько вражеских БпЛА сбили над Киевом arrow

В ВС рассказали, сколько вражеских БпЛА сбили над Киевом

15 марта 2024 07:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В ПС рассказали, сколько вражеских БПЛА сбили над Киевом
Силы ПВО уничтожают вражеские цели. Иллюстративное фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Сегодня ночью столица Украины снова стала мишенью вражеских нападений. В этот раз враг использовал ударные беспилотные летательные аппараты Shahed, которые были запущены из Курской области.

Об этом сообщает КГГА.

Читайте также:

Работа ПВО

По информации, поступившей от воздушных сил Украины, вражеские дроны приближались к Киеву с северного направления. Воздушная тревога в столице продолжалась почти час, но благодаря эффективной работе противовоздушной обороны все пытавшиеся проникнуть в город 15 БпЛА Shahed были сбиты еще на подступах к нему.

Согласно предварительным данным, полученным в результате оперативного анализа, события завершились без жертв и разрушений на территории столицы.

Напомним, что российские оккупанты снова атаковали Харьковскую область, используя беспилотники.

Также мы писали о том, что россияне обстреляли Сумскую область ракетами и "шахедами.

Киев
беспилотники
обстрелы
ПВО
атака

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше