В ПС рассказали, сколько вражеских БПЛА сбили над Киевом

Силы ПВО уничтожают вражеские цели. Иллюстративное фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Сегодня ночью столица Украины снова стала мишенью вражеских нападений. В этот раз враг использовал ударные беспилотные летательные аппараты Shahed, которые были запущены из Курской области.

Об этом сообщает КГГА.

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По информации, поступившей от воздушных сил Украины, вражеские дроны приближались к Киеву с северного направления. Воздушная тревога в столице продолжалась почти час, но благодаря эффективной работе противовоздушной обороны все пытавшиеся проникнуть в город 15 БпЛА Shahed были сбиты еще на подступах к нему.

Согласно предварительным данным, полученным в результате оперативного анализа, события завершились без жертв и разрушений на территории столицы.

Напомним, что российские оккупанты снова атаковали Харьковскую область, используя беспилотники.

Также мы писали о том, что россияне обстреляли Сумскую область ракетами и "шахедами.