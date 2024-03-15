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У ПС розповіли, скільки ворожих БпЛА збили над Києвом

15 березня 2024 07:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У ПС розповіли, скільки ворожих БпЛА збили над Києвом
Сили ППО знищують ворожі цілі. Ілюстративне фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Сьогодні вночі столиця України знову стала мішенню ворожих нападів. Цього разу ворог використовував ударні безпілотні літальні апарати Shahed, які були запущені з Курської області.

Про це повідомляє КМДА.

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Робота ППО

За інформацією, що надійшла від Повітряних сил України, ворожі дрони наближалися до Києва з північного напрямку. Повітряна тривога в столиці тривала майже годину, але завдяки ефективній роботі протиповітряної оборони усі 15 БпЛА Shahed, що намагалися проникнути в місто, були збиті ще на підступах до нього.

Згідно з попередніми даними, отриманими в результаті оперативного аналізу, події завершилися без жертв та руйнувань на території столиці.

Нагадаємо, що російські окупанти знову атакували Харківську область використовуваючи безпілотники

Також ми писали про те, що росіяни обстріляли Сумську область ракетами та "шахедами". 

Київ
безпілотники
обстріли
ППО
атака

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