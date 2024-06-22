В парламенте появился законопроект о переименовании Броваров

Бровары. Фото: соцсети

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект по переименованию города Бровары Киевской области. Смену названия населенного пункта обосновывают согласованием со стандартами государственного языка.

Об этом говорится на сайте Рады.

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Переименование Броваров

В тексте законопроекта предлагают переименовать Бровары на Бровари. Предложение связано с необходимостью приведения названий географических объектов в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрещении пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии" и со стандартами государственного языка.

Известно, что Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства принял заключение рекомендовать парламенту переименовать город, приняв в целом соответствующий проект постановления.

Скриншот карточки законопроекта

Напомним, в Одессе продолжается работа по переименованию улиц в честь погибших Героев. Однако решения будут приниматься взвешенно и с учетом приоритетов.

Также мы писали, что Рада рекомендует переименовать город Южное Одесской области в Порт-Аненталь, а Южноукраинск, что в Николаевской области, — в город Гард.