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У Раді вирішили перейменувати місто Бровари — яка нова назва

22 червня 2024 10:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У парламенті з'явився законопроєкт про перейменування Броварів
Бровари. Фото: соцмережі
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт щодо перейменування міста Бровари Київської області. Зміну назви населеного пункту обґрунтовують узгодженням зі стандартами державної мови.

Про це йдеться на сайті Ради.

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У тексті законопроєкту пропонують перейменувати Бровари на Броварі. Пропозиція пов'язана з необхідністю приведення назв географічних об’єктів у відповідність із вимогами закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" та зі стандартами державної мови.

Відомо, що Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив висновок рекомендувати парламенту перейменувати місто, ухваливши в цілому відповідний проєкт постанови.

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Скриншот картки законопроєкту

Нагадаємо, в Одесі триває робота над перейменуванням вулиць на честь загиблих Героїв. Однак рішення прийматимуться виважено та з урахуванням пріоритетів. 

Також ми писали, що Рада рекомендує перейменувати місто Южне Одеської області на Порт-Аненталь, а Южноукраїнськ, що у Миколаївській області — на місто Гард.

Верховна Рада
Київська область
декомунізація
Бровари
перейменування

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