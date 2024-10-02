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В рамках проекта "Право на семью" в Боярке открыли Центр социальных служб

2 октября 2024 13:06
Карина Приходько - Редактор
В Боярке открыли помещение Центра социальных служб
Открытие Центра соцслужб в Боярке. Фото: sos-ukraine.org
Карина Приходько - Редактор

В Боярке Киевской области 27 сентября состоялось торжественное открытие отремонтированного и оборудованного помещения Центра социальных служб. Это стало возможным благодаря проекту "Право на семью", который реализуется МБО "БФ "СОС Детские Городки" Украина. Центр будет предоставлять все виды социальной помощи жителям Боярской громады.

Открытие помещения Центра социальных служб в Боярке

"В громадах Киевской и Ивано-Франковской областей МБО "БФ "СОС Детские Городки" Украина ремонтируют социальные центры и улучшают работу социальных работников. Цель этих центров — поддерживать семьи с детьми, семьи переселенцев, развивать приемные семьи, чтобы ни один ребенок не оказался на улице или в интернате. Это суть проекта "Право на семью" и нашей организации в целом", — подчеркнул на брифинге для журналистов Национальный директор МБО "БФ "СОС Детские Городки" Украина Сергей Лукашов.

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Сергей Лукашов
Сергей Лукашов во время открытия в Боярке. Фото: sos-ukraine.org

Он отметил, что Центр социальных служб создан усилиями Боярской громады.

Между тем городской голова Боярки Александр Зарубин подчеркнул, что сотрудничество общества с МБО "БФ "СОС Детские Городки" Украина улучшит социальные услуги в громаде для тех, кто в этом нуждается:

"Я благодарен, что мы вместе сделали хорошее дело для нашей громады. И это только начало, ведь мы и дальше планируем увеличивать и улучшать качество социальных услуг", — сказал он.

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Александр Зарубин на открытие Центра в Боярке. Фото: sos-ukraine.org

Работу этого Центра социальных служб можно будет использовать для помощи и примера другим громадам. Это подчеркнула директор Киевского областного центра социальных служб Наталья Ибрагимова.

"Социальная служба — это не страшно, не стыдно и это не карательный орган. Здесь работают специалисты, которые вовремя придут на помощь и поддержат", — отметила директор КНП "Центр социальных служб" Жанна Пильганчук.

Она подчеркнула, что Центр социальных служб в Боярке открыт для нуждающихся в поддержке.

На открытии Центра присутствовали представители других громад Киевской и Ивано-Франковской областей. Участие в брифинге для СМИ приняли и президент Национального университета "Киево-Могилянская Академия", министр образования и науки Украины в 2014-2016 годах Сергей Квит и помощник почетного консула Республики Албания в Украине Вячеслав Коростылев.

  • В рамках проекта
    Открытие Центра соцслужб в Боярке. Фото: sos-ukraine.org
  • В рамках проекта
    Открытие Центра соцслужб в Боярке. Фото: sos-ukraine.org
  • В рамках проекта
    Открытие Центра соцслужб в Боярке. Фото: sos-ukraine.org
  • В рамках проекта
    Открытие Центра соцслужб в Боярке. Фото: sos-ukraine.org
  • В рамках проекта
    Открытие Центра соцслужб в Боярке. Фото: sos-ukraine.org
  • В рамках проекта
    Здание Центра соцслужб в Боярке. Фото: sos-ukraine.org
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Открытие Центра социальных служб состоялось в рамках двухдневного форума "Все дети — наши" — общая ответственность за будущее страны".

В рамках проекта "Право на семью", реализуемого МБО "БФ "СОС Детские Городки" Украина, открыли 5 центров социальных служб в Ивано-Франковской и Киевской областях, сообщила Антонина Загроцкая, Национальная менеджер проекта "Право на семью: устранение системных" пробелов — поддержка реформ системы защиты детей" МБО "БФ "СОС Детские Городки" Украина.

дети благотворительность Киевская область социальный проект опека

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