У Боярці відкрили приміщення Центру соціальних служб

Відкриття Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org

У Боярці Київської області 27 вересня відбулося урочисте відкриття відремонтованого та оснащеного приміщення Центру соціальних служб. Це стало можливим завдяки проєкту "Право на сімʼю", який реалізується МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна. Центр надаватиме усі види соціальної допомоги для жителів Боярської громади.

Відкриття приміщення Центру соціальних служб у Боярці

"У громадах Київської та Івано-Франківської областей МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна ремонтують соціальні центри та покращують роботу соціальних працівників. Мета цих центрів — підтримувати сім'ї з дітьми, сім'ї переселенців, розвивати прийомні сім'ї, щоб жодна дитина не опинилася на вулиці чи в інтернаті. Це суть проєкту "Право на сімʼю" і нашої організації загалом", — наголосив на брифінгу для журналістів Національний директор МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна Сергій Лукашов.

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Сергій Лукашов під час відкриття у Боярці. Фото: sos-ukraine.org

Він зауважив, що Центр соціальних служб створений зусиллями Боярської громади.

Тим часом міський голова Боярки Олександр Зарубін наголосив, що співпраця громади з МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна поліпшить соціальні послуги у громаді для тих, хто цього потребує:

"Я вдячний, що ми разом зробили хорошу справу для нашої громади. І це лише початок, адже ми й надалі плануємо збільшувати та покращувати якість соціальних послуг", — сказав він.

Олександр Зарубін на відкриття Центру у Боярці. Фото: sos-ukraine.org

Роботу саме цього Центру соціальних служб можна буде використовувати для допомоги й прикладу іншим громадам. На цьому наголосила директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова.

"Соціальна служба — це не страшно, не соромно і це не каральний орган. Тут працюють фахівці, які вчасно прийдуть на допомогу та підтримають", — зауважила

директорка КНП "Центр соціальних служб" Жанна Пільганчук.

Вона наголосила, що Центр соціальних служб у Боярці відкритий для тих, хто потребує підтримки.

На відкритті Центру також були присутні представники інших громад Київської та Івано-Франківської областей. Участь у брифінгу для ЗМІ взяли і президент Національного університету "Києво-Могилянська Академія", міністр освіти і науки України у 2014-2016 роках Сергій Квіт та помічник почесного консула Республіки Албанія в Україні В’ячеслав Коростильов.

Відкриття Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org

Відкриття Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org

Відкриття Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org

Відкриття Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org

Відкриття Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org

Приміщення Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org 1 / 6

Відкриття Центру соціальних служб відбулося у рамках дводенного форуму "Всі діти — наші" — спільна відповідальність за майбутнє країни".

У рамках проєкту "Право на сімʼю", який реалізується МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна, відкрили 5 центрів соціальних служб в Івано-Франківській та Київській областях, повідомила Антоніна Загроцька, Національна менеджерка проєкту "Право на сім’ю: усунення системних прогалин — підтримка реформ системи захисту дітей" МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна.