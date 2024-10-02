Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У рамках проєкту "Право на сім’ю" у Боярці відкрили Центр соціальних служб arrow

У рамках проєкту "Право на сім’ю" у Боярці відкрили Центр соціальних служб

2 жовтня 2024 13:06
Карина Приходько - Редактор
У Боярці відкрили приміщення Центру соціальних служб
Відкриття Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org
Карина Приходько - Редактор

У Боярці Київської області 27 вересня відбулося урочисте відкриття відремонтованого та оснащеного приміщення Центру соціальних служб. Це стало можливим завдяки проєкту "Право на сімʼю", який реалізується МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна. Центр надаватиме усі види соціальної допомоги для жителів Боярської громади.

Відкриття приміщення Центру соціальних служб у Боярці 

"У громадах Київської та Івано-Франківської областей МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна ремонтують соціальні центри та покращують роботу соціальних працівників. Мета цих центрів — підтримувати сім'ї з дітьми, сім'ї переселенців, розвивати прийомні сім'ї, щоб жодна дитина не опинилася на вулиці чи в інтернаті. Це суть проєкту "Право на сімʼю" і нашої організації загалом", — наголосив на брифінгу для журналістів Національний директор МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна Сергій Лукашов. 

Читайте також:
Сергій Лукашов
Сергій Лукашов під час відкриття у Боярці. Фото: sos-ukraine.org

Він зауважив, що Центр соціальних служб створений зусиллями Боярської громади.

Тим часом міський голова Боярки Олександр Зарубін наголосив, що співпраця громади з МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна поліпшить соціальні послуги у громаді для тих, хто цього потребує:

"Я вдячний, що ми разом зробили хорошу справу для нашої громади. І це лише початок, адже ми й надалі плануємо збільшувати та покращувати якість соціальних послуг", — сказав він. 

null
Олександр Зарубін на відкриття Центру у Боярці. Фото: sos-ukraine.org

Роботу саме цього Центру соціальних служб можна буде використовувати для допомоги й прикладу іншим громадам. На цьому наголосила директорка Київського обласного центру соціальних служб Наталія Ібрагімова.

"Соціальна служба — це не страшно, не соромно і це не каральний орган. Тут працюють фахівці, які вчасно прийдуть на допомогу та підтримають", — зауважила
директорка КНП "Центр соціальних служб" Жанна Пільганчук.

Вона наголосила, що Центр соціальних служб у Боярці відкритий для тих, хто потребує підтримки.

На відкритті Центру також були присутні представники інших громад Київської та Івано-Франківської областей. Участь у брифінгу для ЗМІ взяли і президент Національного університету "Києво-Могилянська Академія", міністр освіти і науки України у 2014-2016 роках Сергій Квіт та помічник почесного консула Республіки Албанія в Україні В’ячеслав Коростильов.

  • У рамках проєкту
    Відкриття Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org
  • У рамках проєкту
    Відкриття Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org
  • У рамках проєкту
    Відкриття Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org
  • У рамках проєкту
    Відкриття Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org
  • У рамках проєкту
    Відкриття Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org
  • У рамках проєкту
    Приміщення Центру соцслужб у Боярці. Фото: sos-ukraine.org
1 / 6

Відкриття Центру соціальних служб відбулося у рамках дводенного форуму "Всі діти — наші" — спільна відповідальність за майбутнє країни".

У рамках проєкту "Право на сімʼю", який реалізується МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна, відкрили 5 центрів соціальних служб в Івано-Франківській та Київській областях, повідомила Антоніна Загроцька, Національна менеджерка проєкту "Право на сім’ю: усунення системних прогалин — підтримка реформ системи захисту дітей" МБО "БФ "СОС Дитячі Містечка" Україна.

діти благодійність Київська область соціальний проєкт опіка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:09 Окупанти готуються до удару по Кримському мосту — супутникові знімки

14:08 Посли ЄС погодили новий режим санкцій проти Росії

14:04 Останній перехід на зимовий час — коли українці мають перевести годинник

14:03 Хацкевич назвав нового лідера збірної України — про кого йдеться

13:54 Не стерпіла образ — на Одещині мати зарізала власного сина

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

13:50 Багатодітні батьки — які три причини позбавлять їх відстрочки в 2024 році

13:44 Українці зможуть продавати монети Нацбанку — відомо, які саме

13:43 Зеленський пояснив, що потрібно для зростання оборонного виробництва в Україні

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

13:38 В Україні 1 гривню можна продати за тисячу доларів — який вигляд має монета

14:09 Окупанти готуються до удару по Кримському мосту — супутникові знімки

14:08 Посли ЄС погодили новий режим санкцій проти Росії

14:04 Останній перехід на зимовий час — коли українці мають перевести годинник

14:03 Хацкевич назвав нового лідера збірної України — про кого йдеться

13:54 Не стерпіла образ — на Одещині мати зарізала власного сина

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

13:50 Багатодітні батьки — які три причини позбавлять їх відстрочки в 2024 році

13:44 Українці зможуть продавати монети Нацбанку — відомо, які саме

13:43 Зеленський пояснив, що потрібно для зростання оборонного виробництва в Україні

13:38 В Україні 1 гривню можна продати за тисячу доларів — який вигляд має монета

13:30 Тисячі гривень — відомий блогер розпитав Садового про вартість його одягу

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня